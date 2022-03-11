В ОмГПУ проходит заочный этап I Всероссийского молодежного медиафорума «Вуз! Меdia+»

В Омском государственном педагогическом университете проходит заочный этап I Всероссийского молодежного медиафорума «Вуз! Меdia+», сообщает пресс-служба вуза.

Заочный этап стартовал в начале марта.

Студенты со всей России, а также представители пресс-служб вузов на портале ОмГПУ «Школа» проходят обучение по программе дополнительного профессионального образования «Академия медиа», целью которой является повышение медиаграмотности, поддержка талантливых молодых людей – создателей современного медиаконтента.

«В настоящее время активное вовлечение студенческой молодежи нашей страны в работу средств массовой информации является приоритетным направлением государственной молодежной политики и вузовского сообщества. Омский государственный педагогический университет поддерживает студентов, развивающихся в сфере медиа. Мы сотрудничаем со многими организациями СМИ нашего региона, а также за его пределами. Участие в медиадеятельности дает отличные возможности нашим студентам получать дополнительные навыки и усовершенствовать свои компетенции. Это еще один плюс, который поможет стать студентам конкурентоспособными на рынке труда», – подчеркнул ректор ОмГПУ Иван Кротт.

В рамках медиафорума 14 марта пройдет мастер-класс «Восприятие визуального контента», спикером которого выступит специалист по видеомонтажу Центра управления регионом Орловской области Александр Туманов.

Торжественное открытие I Всероссийского молодежного медиафорума «Вуз!Media+» состоится в главном корпусе ОмГПУ 22 марта.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.