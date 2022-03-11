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Виктория Боня в бикини похвасталась своей фигурой

Виктория Боня в бикини похвасталась своей фигурой
Модель Виктория Боня  порадовала поклонников пикантным фото. Светская львица и бизнесвумен Виктория Боня уже давно живет в Монако. Известность она приобрела в России, снимаясь в шоу «Дом-2». Потом она стала блогером и успешно продвигала свой бьюти-контент. Сейчас Виктория Боня продолжает продавать одежду и косметику, а также реализует себя как блогер и часто делится философскими размышлениями об устройстве мира. В свои 42 года Боня великолепно выглядит, что тоже работает на нее. Поклонники пристально следят за ее страницей, а хейтеры так и норовят найти у нее хоть какие-то изъяны. Боня охотно играет с ними в эту игру и пока еще успешно выходит победителем, доказывая, что изъянов нет. За последний год Виктория Боня сбросила вес и часто хвастается результатами. На днях блогер показала, как в одном купальнике со стразами принимает солнечные ванны на своей террасе.
Виктория Боня в бикини Боня покрутилась перед камерой, а потом томно прилегла на шезлонг. На кадрах были видны ее рельефные бедра и плоский живот. Ноги Виктории Бони были в масле, что подчеркивало ее сексуальность. «Офигенное тело!»; «Фигура просто бомба!»; «Главное живот втянуть»; «Зачем такое выкладывать?» – написали фанаты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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