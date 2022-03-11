Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте

Вадим Карасев

Народный артист России Владимир Машков сообщил своим подписчиками Instagram о переносе своей официальной страницы в социальную сеть Вконтакте.

"Я не самый активный блогер, но мне важно делиться с вами новостями своей творческой и общественной жизни. Отныне вся информация обо мне от первого лица – на моей странице ВКонтакте (ссылка в профиле)", - написал он.

Актер сообщил, что удаляет аккаунт в Instagram из-за политики компании Meta, способствующей распространению фейков.

"Аккаунт в Инстаграм я удаляю: я глубоко не согласен с политикой Meta, которая превращает социальные сети в орудие информационной войны и вместо того, чтобы объединять людей, потакает агрессии, лжи, фейкам и розни. Это зло. Благодарю своих подписчиков за интерес, обратную связь и живое общение. Остаемся на связи! Рад буду быть с Вами "ВКонтакте", - написал Машков.



Instagram Вконтакте Владимир Машков