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Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте

Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте

Народный артист России Владимир Машков сообщил своим подписчиками Instagram о переносе своей официальной страницы в социальную сеть Вконтакте. 

"Я не самый активный блогер, но мне важно делиться с вами новостями своей творческой и общественной жизни. Отныне вся информация обо мне от первого лица – на моей странице ВКонтакте (ссылка в профиле)", - написал он. 


Актер сообщил, что удаляет аккаунт в Instagram из-за политики компании Meta, способствующей распространению фейков. 

"Аккаунт в Инстаграм я удаляю: я глубоко не согласен с политикой Meta, которая превращает социальные сети в орудие информационной войны и вместо того, чтобы объединять людей, потакает агрессии, лжи, фейкам и розни. Это зло. Благодарю своих подписчиков за интерес, обратную связь и живое общение. Остаемся на связи! Рад буду быть с Вами "ВКонтакте", - написал Машков. 

Instagram Вконтакте Владимир Машков
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По материалам: uposters.ru

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