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Владимира Жириновского вышел из комы

Владимира Жириновского вышел из комы
Политик Владимир Жириновский выведен из искусственной комы через две недели. Больше месяца Владимир Жириновский находится в реанимации. 26 февраля политика подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Сегодня лидер ЛДПР пришел в себя. Если два дня назад СМИ сообщали об ухудшении состояния политика, то 11 марта поступили оптимистичные новости. Владимира Вольфовича вывели из комы, лидер ЛДПР находится в ясном уме и уже рвется работать. «Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось.», — сообщил источник ТАСС.
Владимир Жириновский Государственного деятеля госпитализировали в Центральную клиническую больницу 2 февраля. До сегодняшнего дня состояние 75-летнего Владимира Вольфовича оценивалось как тяжелое. Владимир Вольфович, привившийся восемь раз, заразился коронавирусом в конце января, но до последнего скрывал недуг, чтобы не дискредитировать вакцинацию. По данным медиков, у председателя ЛДПР было поражено 50–75% легких. «Надеемся, что он выздоровеет, и ему помогут те прививки, которые сделал раньше. Вакцинация может помочь даже при 75 процентах поражения легких. Это не значит, что человек обречен. Она дает более сильный иммунный ответ. Вирус размножается все-таки в условиях иммунитета, не полностью в беззащитном организме. Такая иммунизация вакцинами уменьшает вероятность смерти», — отмечал главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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