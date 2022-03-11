Внук Никиты Михалкова едва не погиб в ДТП

Внук режиссера Никиты Михалкова попал автомобильную аварию. Молодой человек попал в серьезное ДТП в Подмосковье. Речь идет о 19-летнем Петре Михалкове – младшем сыне Степана Михалкова от первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой. Подробности аварии пока не известны, сообщается лишь, что она произошла в Красногорском районе около поселка Петрово-Дальнее поздно вечером 10 марта. В машине вместе с Петром находился его 17-летний приятель, они оба пострадали и были доставлены в больницу. У молодых людей диагностировано сотрясение мозга, пишет «МК» со ссылкой на собственные источники. Известно, что Петр в настоящее время является студентом РАНХиГС, он учится на факультете маркетинга и пытается запустить собственный бизнес. Так, звездный наследник пробовал выпускать кепки с оригинальным принтом. По слухам, молодой человек живет отдельно от родителей вместе с возлюбленной Полиной – дочерью известной манекенщицы Натальи Бойковой.Никита Михалков с женой Они познакомились еще в 2014 году, когда учились в одной школе. Потом Петра перевели в лицей, а через некоторое время мама решила определить в это учебное заведение и Полину. Там-то между подростками и вспыхнули нежные чувства, продолжающиеся уже третий год. Девушка без ума от внука Михалкова и считает его очень достойным человеком. «Словами не передать, как я рада, что встретила такого человека, как Петя. Он всегда рядом, всегда поддерживает, терпит меня, когда у меня нет настроения. Любит меня, заботится и обнимает, когда холодно», — рассказывала она в интервью «ЭГ».