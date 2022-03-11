Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в феврале в США

Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в феврале в США


Аналитическая группа The NPD Group, исполнительным директором которой является известный в игровой среде аналитик Мэтт Пискателла, объявила сегодня о результатах в игровой индустрии на территории США за февраль. Приводим наиболее интересные детали из их статистики:



Продажи аппаратного обеспечения для видеоигр упали на 27% по сравнению с февралем 2021 года. Главной причиной называется сниженное предложение (дефицит). Суммарные продажи составили $295 млн.



Самой продаваемой игровой консолью в США за февраль, как по количеству устройств, так и в долларах, стала Nintendo Switch.



Xbox Series X | S по продажам за февраль обошли Playstation 5.



Elden Ring, которая вышла в феврале, стала самой продаваемой игрой февраля и самой продаваемой игрой с начала 2022 года.

Ниже можно видеть статистику по самым продаваемым играм для Xbox в феврале на территории США.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в феврале в США
Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в феврале в США
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте
Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте
Макс Барских отказался прийти на день рождения Ксении Бородиной
Макс Барских отказался прийти на день рождения Ксении Бородиной
Иван Ургант с семьей перебрался в Израиль, хотя обещает вернуться
Иван Ургант с семьей перебрался в Израиль, хотя обещает вернуться
Джефф Грабб считает, что финальная версия Grounded не выйдет в этом году
Джефф Грабб считает, что финальная версия Grounded не выйдет в этом
Бесплатно на Xbox Series X | S теперь доступна игра Century: Age of Ashes
Бесплатно на Xbox Series X | S теперь доступна игра Century: Age of
В Мичуринске откроется второй школьный технопарк «Кванториум»
В Мичуринске откроется второй школьный технопарк «Кванториум»
11 уморительных случаев, когда беспощадная реальность разбила вдребезги чьи-то ожидания
11 уморительных случаев, когда беспощадная реальность разбила
Виктория Боня в бикини похвасталась своей фигурой
Виктория Боня в бикини похвасталась своей фигурой

Топ на сегодня

Бесплатно на Xbox доступна новая демо-версия Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
Бесплатно на Xbox доступна новая демо-версия Stranger of Paradise:
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое тестирование
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое
Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate
Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate
Сати Казанова рассказала о своих навыках
Сати Казанова рассказала о своих навыках
Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа
Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа

Еще по теме

Playstation 5 обошла Xbox Series X | S по продажам в США в январе
Xbox Series X | S по продажам за неделю в Японии приблизились к Playstation 5
Xbox Series X | S не вошли в ТОП-3 по продажам консолей в Японии за год
Продажи Xbox Series X | S в Японии уже превзошли 150 тысяч штук