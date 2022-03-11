Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в феврале в США





Аналитическая группа The NPD Group, исполнительным директором которой является известный в игровой среде аналитик Мэтт Пискателла, объявила сегодня о результатах в игровой индустрии на территории США за февраль. Приводим наиболее интересные детали из их статистики:

Продажи аппаратного обеспечения для видеоигр упали на 27% по сравнению с февралем 2021 года. Главной причиной называется сниженное предложение (дефицит). Суммарные продажи составили $295 млн.Самой продаваемой игровой консолью в США за февраль, как по количеству устройств, так и в долларах, стала Nintendo Switch.Xbox Series X | S по продажам за февраль обошли Playstation 5.Elden Ring, которая вышла в феврале, стала самой продаваемой игрой февраля и самой продаваемой игрой с начала 2022 года.

Ниже можно видеть статистику по самым продаваемым играм для Xbox в феврале на территории США.



