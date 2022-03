Young Souls получает хорошие оценки от критиков — игра уже в Game Pass





Сегодня подписка Game Pass пополнилась сразу 4 новыми проектами. Безусловно, главная новинка — игра Marvel’s Guardians of the Galaxy, но есть и пара других интересных игр. Точно стоит обратить внимание на Kentucky Route Zero, а также на новый релиз — игру Young Souls.

Young Souls — игра, которая вышла в Google Stadia уже несколько месяцев назад, но тогда на нее не обратило внимание большое количество игроков и критиков. Сегодня же появились рецензии от журналистов, которые опробовали Young Souls при релизе на новых платформах. На данный момент у Young Souls рейтинг на Opencritic в 84 балла из 100, вот оценки ряда игровых изданий:

Game Informer — 8.5 / 10TheSixthAxis — 9 / 10God is a Geek — 8.5 / 10COGconnected — 85 / 100TechRaptor — 7 / 10Hardcore Gamer — 4.5 / 5XboxEra — 7.5 / 10

Young Soul — это игра, которая рассказывает историю близнецов, оказавшихся в параллельном мире. Журналисты отмечают, что сама игра является отличной реализацией проекта жанра hack-and-slash с боковой прокруткой. При этом, в игре хороший сюжет и развитая ролевая система. Проект подойдет любителям Castle Crashers или Streets of Rage 4, и он особенно интересен в кооперативном прохождении.

Игра Young Souls уже доступна в подписке Game Pass на Xbox и PC.

