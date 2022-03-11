Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года

Вадим Карасев

Если у вас опускаются руки и вы не знаете, где найти мотивацию, чтобы собраться с силами и идти дальше, то женский гороскоп поможет исправить это. Астрологи рассказали, как провести эту неделю женщине каждого Знака Зодиака максимально эффективно.

В середине марта удастся иначе взглянуть на некоторые аспекты жизни. Уже в понедельник начнется позитивный период, полный надежд и открытий. Эта неделя отлично подходит для поисков себя, а также для создания благоприятной атмосферы в доме. Получится приблизиться к гармонии с семьей и зарядиться энергией радости.

Женщина-Овен

Ситуация на работе или в личной жизни может вызвать бурную негативную реакцию, но эти чувства временны, поэтому не нужно что-то менять под их влиянием. Астрологи советуют Овнам себя в руки — так у них получится принять верное решение. События этой недели будут прямым отражением прошлых поступков, а также мыслей и чувств. Если женщины-Овны будут настроены агрессивно, то жизнь отплатит им той же монетой. Первостепенное значение имеет сильное биополе. Сейчас нужно как можно скорее избавиться от вещей, которые крадут энергетику.

Женщина-Телец

Оптимизм этих женщин и их позитивное мышление не останутся незамеченными: добро вернется к представительницам этого Знака сторицей почти сразу. Доброта и отзывчивость помогут не только в привлечении удачи, но и в привлечении мужчин. Сильному полу понравится проявление великодушия со стороны прекрасных Тельцов. Советы о том, как женить на себе мужчин разных Знаков, помогут оптимизировать процесс флирта и знакомства, перевод отношений на новый уровень. Женщины этого Знака сейчас на пике возможностей.

Женщина-Близнецы

Прекрасным Близнецам удастся запрограммировать себя на удачу. Звезды им в этом помогут, причем почти сразу. На этой неделе не будет ни одного плохого дня, но это не значит, что можно расслабляться. Успех будет сопутствовать только активным Близнецам, имеющим цель. Не исключено, что появится чувство, будто они заблудились и не знают, как быть дальше. Это лишь иллюзии, не имеющие под собой никакой серьезной основы. Согласно гороскопу, женщины-Близнецы должны идти своим путем, невзирая на преграды.

Женщина-Рак

Женщинам этого Знака Зодиака важно научиться слышать самих себя. Интуиция будет очень мощной и полезной в период с 14 по 20 марта. Раков ожидают приятные дни, но несмотря на это, все равно астрологи советуют продумать запасной план: что делать, если неожиданно изменятся условия, и события примут непредсказуемый оборот. На этой неделе стоит быть особенно внимательными в сферах, где может ждать подвох. Большая удача ждет прекрасных Раков, которые на работе много общаются с людьми и работают с цифрами. Нужно избегать спешки.

Женщина-Лев

Женщинам этого Знака на этой неделе удастся найти свое истинное предназначение. Жизнь этих представительниц прекрасного пола изменится в лучшую сторону, но важно помнить, что Вселенная не будет решать все за них. Она просто даст им сил и уверенности в себе. На этой неделе в делах могут возникнуть ситуации, которые поставят их в тупик, но Львы смогут найти выход. Представительницы этого Знака рискуют не заметить что-то важное. Чтобы избежать неприятностей, астрологи советуют этим женщинам спокойно воспринимать перемены.

Женщина-Дева

Одинокие Девы с высокой вероятностью смогут найти новую любовь, но это лишь полдела. Важно понять, насколько новый человек совместим с ними. Важно проверить, как сложатся отношения, которые зарядятся с 14 по 20 марта. В работе и делах прекрасных Дев ждет довольно сложная неделя, когда могут рушиться планы и отменяться договоренности. Астрологи советуют заранее настроиться на позитивный лад, чтобы принять все перемены. Не стоит конфликтовать с людьми и пытаться преодолевать трудности при помощи хитрости и обмана.

Женщина-Весы

Планеты создадут благоприятные условия для того, чтобы Весы осуществили задуманное, невзирая на преграды. Целеустремленность, интуиция и напористость принесут свои плоды. Если какой-то из дней начнется с негативной ноты, исправить положение поможет ритуал на удачу. Это благоприятное время для карьерного роста, обучения, а также для повышенной физической активности. Женщины этого Знака могут посвятить время созданию нового образа, обновлению гардероба, отдыху.

Женщина-Скорпион

Астрологи считают, что Скорпионам стоит быть осторожнее с чувствами близких, дабы избежать ссор. В достижении своих целей на работе и в бизнесе не нужно пользоваться обманом. Это чревато проблемами с кармой. Лучше воспользоваться мантрой богатства, чтобы привлечь больше денег. Даже самая скептически настроенная представительница этого Знака имеет шанс столкнуться с чередой странных совпадений и случайностей. Эти совпадения при более детальном рассмотрении окажутся предзнаменованием чего-то хорошего.

Женщина-Стрелец

Лучшее решение для прекрасных Стрельцов сейчас — заняться своим эмоциональным и физическим здоровьем, а не играть с судьбой в кошки-мышки. В этом направлении получится достичь ощутимых успехов посредством специальных заговоров. Можно взяться за работу и дела, но лучше не тратить на это все свое время, чтобы не потерять удачу в любви. Астрологи призывают женщин-Стрельцов быть осторожнее со своими эмоциями и желаниями. Лучше избегать бессмысленного шопинга. Новые знакомства тоже пока будут не особо приятными.

Женщина-Козерог

Козерогам сейчас нельзя распространять слухи. Полезной будет творческая активность, умение прислушиваться к голосу сердца, общение. Общение с людьми будет стоять в приоритете, особенно для тех, кто знаком с магией слова. Астрологи советуют прекрасным Козерогам записывать свои идеи и по возможности приступать к их реализации уже сейчас. Недельный гороскоп для прекрасных Козерогов обещает ровный эмоциональный фон. Апатия, раздражительность — все это как рукой снимет уже в понедельник.

Женщина-Водолей

Этим дамам стоит бороться с негативными вирусными программами. Это поможет им обойти стороной преграды и быстрее достичь успеха. На этой неделе женщины-Водолеи будут чувствовать себя гораздо лучше вдали от привычного места: в отпуске, в командировке, в гостях. Звезды благоволя обучению, новым знакомствам, активной работе. Правда, есть риск принять желаемое за действительное, поэтому лучше всего воздержаться от спонтанных шагов. Лейтмотив этой недели для женщин этого Знака — партнер, семья и дети.

Женщина-Рыбы

Рыбам нужно искать решение конфликтов и продумывать варианты перемирия. Это особенно важно для тех, кто давно хочет привести сферу отношений в порядок. Активные планеты помогут добиться желаемого. Астрологи сообщают, что в большинстве случаев простой путь будет лучше сложного и витиеватого. Если возникнут острые разногласия с кем-то из близких, желательно прямо заявить о своих чувствах: главное, чтобы требования были четкими, ясными и обоснованными. Специальные женские обряды помогут привлечь все семейные блага.