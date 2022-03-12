10 самых распространенных женских страхов

Страх 1. «Я боюсь быть неидеальной»

Страх 2. «Я боюсь остаться одна»

Страх 3. «Я не достойна его!»

Страх 4. Одним из самых распространенных страхов является и страх «потерять лицо». Женщины, как собственно и мужчины, очень бояться показаться смешной.

Страх 5. «Я боюсь потолстеть!»

Страх 6. Не менее актуальным страхом является страх забеременеть.

Страх 7. «Я боюсь стареть!»

Страх 8. «Я ужасно боюсь рожать!»

Страх 9. Страх смерти

Страх 10. Этот страх можно назвать так: «Я боюсь, что с ними что-нибудь случиться!»

У каждой женщины есть свои страхи. У кого-то эти страхи просты, а у кого-то принимают достаточно изощренные формы. Но факт остается фактом: все мы чего-то боимся. Давайте поговорим о наиболее распространенных женских страхах и о том, как с ними бороться.Многие женщины склонны думать, что если станут идеальными в глазах своих избранников, то смогут удержать партнера. Эти женщины очень бояться того, что не справятся с этим бременем - быть идеальной. Как быть? Не следует думать, что, подстроившись под своего любимого человека, вы удержите мужчину рядом с собой. Конечно, в отношениях не обойтись без компромиссов, но на компромиссы должны идти оба партнера. Не теряйте своей индивидуальности, мужчина вряд ли оценит по достоинству женщину, которая безропотно исполняет все его прихоти.Этот женский страх является, пожалуй, самым распространенным. Как быть? Поймите, что чем больше вы боитесь остаться в одиночестве, тем более безумные поступки начинаете совершать. Перестаньте подстраиваться под людей, пытаясь сделать так, чтобы вас хоть кто-нибудь полюбил. Станьте интересной, прежде всего, самой себе. Это поможет вам наслаждаться временем, проведенным наедине с собой, а, вместе с тем, появится и масса желающих разделить с вами жизнь.Очень многие женщины бояться, что недостойны мужчины, который обратил на них свое внимание. Они считают, что мужчина слишком хорош для них. Поэтому, дамы начинают всячески демонстрировать свое равнодушие к нему, боясь, что если мужчина познакомиться с ними поближе, то разочаруется. Истоки этого страха - низкая самооценка. Как быть? Всячески повышать свою самооценку. А лучшим средством для поднятия самооценки является самосовершенствование. Совершенствуйтесь во всех направлениях: осваивайте новые для вас области знаний, повышайте интеллектуальный уровень, а также заботьтесь о своей внешности.Многие дамы бояться показаться на глаза мужчине со смазанной помадой или потекшей тушью, ведь, по их мнению, они всегда должны быть на высоте, даже ночью, в собственной постели, где, как известно, кожа должна отдыхать. Как быть? Одним из решений этой проблемы является перманентный макияж. Но, одним из самых простых решений является простое отсутствие макияжа. Правда, важно ухаживать за лицом, чтобы в любое время выглядеть на все сто процентов. Никуда от этого, увы, не деться. Кроме того, по мнению большинства мужчин, ничто так не красит женщину, как ирония и "чертики" в глазах. Если верить данным статистики, то подавляющее большинство мужчин очень любят смотреть на свои спящих подруг, когда они «настоящие» и на лице нет ничего «нарисованного».Этот страх в большей мере свойственен женщинам, которые «не страдают» от наследственной худобы. Источником этого страха являются современные стандарты красоты. Многие женщины считают, что если их параметры отличаются от «модельных», то их фигуру никак нельзя назвать красивой. Радует только то, что в последние годы ситуации начинает меняться в лучшую сторону и худышки больше не являются эталоном красоты, тогда как дамы, у которых «все при себе» пользуются большой популярностью. Как быть? Для начала объясните себе, что модели, которые через одну страдают от анорексии, совсем не идеальны. А чтобы отделаться от этого назойливого страха, просто старайтесь держать себя в форме. Спортивное тело - это всегда красиво, причем вне зависимости от того, сколько это самое тело весит.Женщины буквально изводят себя, пытаясь узнать, начнутся ли критические дни. Как быть? Этот вопрос необходимо решать со своим партнером. Конечно, заводить разговор о том, как мужчина относится к возможному отцовству, перед тем как в первый раз лечь с ним в постель, не совсем разумно, но если у вас имеются стабильные и серьезные отношения, то этот разговор необходим. Поговорите со своим избранником о возможных способах контрацепции и о возможных последствиях. В этом случае, вы будете знать, что ваш партнер вас поддерживает, и ваш страх попросту перестанет докучать вам.Этот страх можно отнести не только к прекрасной половине человечества, но и к мужчинам. Большинство людей боится старости. В погоне за молодостью мы пробуем «чудо-средства» и наносим на кожу тонны различных «эликсиров молодости». Как быть? Перестаньте думать, что привлекательность, соблазнительность зависят только от возраста. Это не так. Все дело в том, как женщина себя ощущает. В любом возрасте есть свои плюсы и свои минусы. Конечно, в восемнадцать лет ваша кожа была более упругой, и не было этих морщинок, но зато тогда у вас не было столько жизненного опыта, накопленных знаний, умений. В конце концов, женщина в любом возрасте может нравиться, если она ведет себя естественно, с достоинством и настроена дружелюбно к окружающим.Этот страх, наверное, на определенном этапе жизни преследует каждую женщину. Оно и понятно, ведь никто не говорит о том, что роды - это легкое и приятное занятие. Но, ведь на протяжении всего существования человечества женщины как-то справлялись с этим! Как быть? Прежде всего, перестаньте себя изначально настраивать на нестерпимую боль. Болевая чувствительность у всех разная и то, что для одной женщины «ужасная боль», то для другой «вполне терпимо». Кроме того, не забывайте, что мы современные люди и уже довольно давно при родах используют анестезию, а некоторые женщины вообще рожают под наркозом. Помните также о том, что какой бы силы не были схватки, сколько бы боли вы не вытерпели, все это очень быстро забудется, как только вы возьмете на руки свое чадо.Как бы то ни было, но самым сильным страхом всех людей в мире является страх перед смертью. Правда, у некоторых женщин этот страх приобретает весьма специфичные формы, так как они боятся не только умереть, но и выглядеть лежа в гробу плохо. Как быть? Перестаньте думать о смерти. Что это за жизнь, если вы тратите ее на то, чтобы думать о смерти. Не самый лучший выбор, скажем прямо. Лучше учитесь жить сейчас, сегодня, в данный момент и наслаждаться именно им. Только живя таким образом вы сможете не пожалеть о прожитых годах. Получайте удовольствие от каждого момента, цените все, что вас окружает.При этом речь может идти о ком угодно: о родителях, детях, муже, друзьях, домашних питомцах и т.д. Некоторые женщины буквально сходят с ума, если не могут постоянно контролировать каждый шаг своих любимых, боятся, что они могут упасть, попасть под машину, сломать ногу, отравиться едой и т.д. Как быть? Не следует опекать ваших любимых постоянно. Чрезмерной заботой вы только вызовите у них раздражение и ничего кроме. Достаточно один раз в неделю проводить с ними воспитательную работу, рассказывая о мерах безопасности. Дарите им свое тело и свою любовь и научитесь мыслить в позитивном русле.