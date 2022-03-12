Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

19 фактов, понятных тем, кто хоть раз в жизни рожал

19 фактов, понятных тем, кто хоть раз в жизни рожал

Появление ребенка на свет - это, безусловно, чудо. Но вот процесс воспроизведения этого крошечного существа - просто ад адский. И без юмора в такой ситуации не обойтись.

1. Ощущение, что выдавливаешь самую большую какашку в своей жизни

2. На самом деле, непонятно, то ли ребенок выходит, то ли нечто из заднего прохода

3. Вам сообщают, что матка раскрылась всего на ОДИН сантиметр после часов мучительных схваток

4. Вы ВСЕ ВРЕМЯ боитесь, что вас разорвет

5. Вы лежите там, распластавшись перед кучей врачей

6. Когда вас спрашивают, могут ли студенты-медики прийти посмотреть

7. Вы жалеете о том, что не побрили ноги (или промежность) в последний раз

8. Вы со злостью орете на каждого, кто додумается произнести при вас хоть слово

9. Недостаточно льда

10. Схватки такие сильные и такие частые, что кажется, будто вас сейчас вырубит

11. Вы убеждаете себя, что больше никогда не захотите детей

12. Вы неспособны ответить ни на один вопрос, потому что боль просто невыносима

13. Ощущение, что вы крута, когда врач говорит: "Я вижу головку!"

14. Вы понимаете, что после того, как показалась головка, ребенок просто вылетает оттуда

15. То неловкое чувство, когда следом за ребенком выходит плацента

16. Если вам делали анестезию, вы, скорее всего, не чувствуете ног и не можете встать

17. После родов вам зашьют вагину

18. Осознание того, что на ребенка надевают шапочку, потому что их головки конусообразные, после того как они появились на свет

19. После родов вам придется носить белье и прокладку размером с Титаник

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

26 клубных фото, глядя на которые ты порадуешься, что остался дома
26 клубных фото, глядя на которые ты порадуешься, что остался дома
19 фактов, понятных тем, кто хоть раз в жизни рожал
19 фактов, понятных тем, кто хоть раз в жизни рожал
Иосиф Пригожин высказался об европейских ценностях
Иосиф Пригожин высказался об европейских ценностях
Жена Дмитрия Диброва рассказала о его самочувствии после инсульта
Жена Дмитрия Диброва рассказала о его самочувствии после инсульта
Xbox готовится провести крупное игровое шоу «в стиле E3» в июне
Xbox готовится провести крупное игровое шоу «в стиле E3» в июне
Игры Game Pass теперь можно запускать на Steam Deck
Игры Game Pass теперь можно запускать на Steam Deck
"Не подумайте, что я гей": рыжий "Иванушка" в платье чуть не победил на "Мисс Сочи"
"Не подумайте, что я гей": рыжий "Иванушка" в
Александр Васильев задумался над созданием модной одежды
Александр Васильев задумался над созданием модной одежды
Лолите Милявской удалось вывезти родных с Украины
Лолите Милявской удалось вывезти родных с Украины
Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр в Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр в Game Pass
Анонсирована игра Ship of Fools про морские приключения «дураков»
Анонсирована игра Ship of Fools про морские приключения «дураков»
Сравнение WWE 2K22 на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5
Сравнение WWE 2K22 на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и

Топ на сегодня

Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Иван Ургант с семьей перебрался в Израиль, хотя обещает вернуться
Иван Ургант с семьей перебрался в Израиль, хотя обещает вернуться
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Лолита Милявская воссоединилась с мамой и дочерью
Лолита Милявская воссоединилась с мамой и дочерью

Еще по теме

Екатерина Кауфман не понимает, чем заслужила измену
Специалисты назвали пять интересных фактов о поцелуях
В «ДНР» «оштрафовали» сельсоветы за отсутствие складов для гумпомощи
Евгения Меньщикова поделилась опытом родов