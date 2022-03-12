19 фактов, понятных тем, кто хоть раз в жизни рожал

Появление ребенка на свет - это, безусловно, чудо. Но вот процесс воспроизведения этого крошечного существа - просто ад адский. И без юмора в такой ситуации не обойтись.

1. Ощущение, что выдавливаешь самую большую какашку в своей жизни

2. На самом деле, непонятно, то ли ребенок выходит, то ли нечто из заднего прохода

3. Вам сообщают, что матка раскрылась всего на ОДИН сантиметр после часов мучительных схваток

4. Вы ВСЕ ВРЕМЯ боитесь, что вас разорвет

5. Вы лежите там, распластавшись перед кучей врачей

6. Когда вас спрашивают, могут ли студенты-медики прийти посмотреть

7. Вы жалеете о том, что не побрили ноги (или промежность) в последний раз

8. Вы со злостью орете на каждого, кто додумается произнести при вас хоть слово

9. Недостаточно льда

10. Схватки такие сильные и такие частые, что кажется, будто вас сейчас вырубит

11. Вы убеждаете себя, что больше никогда не захотите детей

12. Вы неспособны ответить ни на один вопрос, потому что боль просто невыносима

13. Ощущение, что вы крута, когда врач говорит: "Я вижу головку!"

14. Вы понимаете, что после того, как показалась головка, ребенок просто вылетает оттуда

15. То неловкое чувство, когда следом за ребенком выходит плацента

16. Если вам делали анестезию, вы, скорее всего, не чувствуете ног и не можете встать

17. После родов вам зашьют вагину

18. Осознание того, что на ребенка надевают шапочку, потому что их головки конусообразные, после того как они появились на свет

19. После родов вам придется носить белье и прокладку размером с Титаник

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.