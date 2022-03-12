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26 клубных фото, глядя на которые ты порадуешься, что остался дома

26 клубных фото, глядя на которые ты порадуешься, что остался дома

Когда ты молод и горяч, то ходишь в клуб каждую неделю. К 25 годам твое отношение к ночной жизни меняется: тебе все чаще хочется остаться дома. К 30 годам поход в клуб – это уже не просто плохая идея, а наказание. 

Однако неважно, на каком ты сейчас этапе, эти 26 клубных фото убедят тебя в том, что неплохо иногда посидеть дома.

1. Ты не ты, когда голоден

2. Ну, для чего еще нужны друзья

3. Они решили прийти в клуб при полном параде

4. Ночные клубы объединяют

5. Кто-нибудь, помогите им!

6. Парень слегка не в теме

7. Шикарный повод сфотографироваться

8. Эпичная клубная мода

9. За секунду до переломанных конечностей

10. Удачно встал

11. Страшно представить, что с ним будет завтра утром

12. Когда нет возможности отказаться

13. Ииии... победитель в номинации "Самый экстравагантный клубный костюм":

14. Вот же ж неприкрытое зло!

15. Что-то подсказывает, что ничем хорошим это не закончится

16. Идеальный момент

17. Пиво нужно пить только так

18. У него большие планы на вечер

19. Парню, наверное, не поздоровилось, когда до нее дошло, что происходит

20. В мыслях он гораздо сексуальнее

21. Прочувствуй всю важность момента

22. Не стоило этого делать, учитывая дороговизну алкоголя в таких заведениях

23. Когда увидел диво дивное и ощутил чудо чудное

24. В каждом клубе есть своя паршивая овца

25. Ты только посмотри на эти не обезображенные интеллектом лица...

26. И, наконец, что остается после того, как вечеринка окончена

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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