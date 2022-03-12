26 клубных фото, глядя на которые ты порадуешься, что остался дома

Когда ты молод и горяч, то ходишь в клуб каждую неделю. К 25 годам твое отношение к ночной жизни меняется: тебе все чаще хочется остаться дома. К 30 годам поход в клуб – это уже не просто плохая идея, а наказание.

Однако неважно, на каком ты сейчас этапе, эти 26 клубных фото убедят тебя в том, что неплохо иногда посидеть дома.

1. Ты не ты, когда голоден

2. Ну, для чего еще нужны друзья

3. Они решили прийти в клуб при полном параде

4. Ночные клубы объединяют

5. Кто-нибудь, помогите им!

6. Парень слегка не в теме

7. Шикарный повод сфотографироваться

8. Эпичная клубная мода

9. За секунду до переломанных конечностей

10. Удачно встал

11. Страшно представить, что с ним будет завтра утром

12. Когда нет возможности отказаться

13. Ииии... победитель в номинации "Самый экстравагантный клубный костюм":

14. Вот же ж неприкрытое зло!

15. Что-то подсказывает, что ничем хорошим это не закончится

16. Идеальный момент

17. Пиво нужно пить только так

18. У него большие планы на вечер

19. Парню, наверное, не поздоровилось, когда до нее дошло, что происходит

20. В мыслях он гораздо сексуальнее

21. Прочувствуй всю важность момента

22. Не стоило этого делать, учитывая дороговизну алкоголя в таких заведениях

23. Когда увидел диво дивное и ощутил чудо чудное

24. В каждом клубе есть своя паршивая овца

25. Ты только посмотри на эти не обезображенные интеллектом лица...

26. И, наконец, что остается после того, как вечеринка окончена

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