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Александр Васильев задумался над созданием модной одежды

Александр Васильев задумался над созданием модной одежды
Историк моды Александр Васильев обеспокоен тем, что закрываются иностранные бренды.   Пока съемки «Модного приговора» приостановлены, Александр Васильев решил вернуться в Париж. Как оказалось, в столице Франции он живет с 1982 года. А накануне историк моды задался важным, по его мнению, вопросом.
Александр Васильев «Сейчас, когда большинство зарубежных брендов закрыли свои магазины, у многих остается вопрос: во что мы будем одеваться? Как выглядеть стильно?» — написал в своем инстаграме Васильев. Специалист предлагает создать новую фэшн-основу на российском рынке модных брендов. Именно поэтому Васильев призвал своих фолловеров написать известные им бренды и модные магазины, чтобы устроить глобальное знакомство с российской индустрией моды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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