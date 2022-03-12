Александр Васильев задумался над созданием модной одежды

Историк моды Александр Васильев обеспокоен тем, что закрываются иностранные бренды. Пока съемки «Модного приговора» приостановлены, Александр Васильев решил вернуться в Париж. Как оказалось, в столице Франции он живет с 1982 года. А накануне историк моды задался важным, по его мнению, вопросом.Александр Васильев «Сейчас, когда большинство зарубежных брендов закрыли свои магазины, у многих остается вопрос: во что мы будем одеваться? Как выглядеть стильно?» — написал в своем инстаграме Васильев. Специалист предлагает создать новую фэшн-основу на российском рынке модных брендов. Именно поэтому Васильев призвал своих фолловеров написать известные им бренды и модные магазины, чтобы устроить глобальное знакомство с российской индустрией моды.