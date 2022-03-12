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Анастасия Решетова рассказала о продаже бизнеса и своей эмиграции

Анастасия Решетова рассказала о продаже бизнеса и своей эмиграции
Поползли слухи о том, что модель Анастасия Решетова собирается покинуть страну. Бывшая возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова, снова вышла на связь с подписчиками в Instagram. В этот раз бизнес-леди прокомментировала новости о продаже салона красота ее бренда Inhype.
Анастасия Решетова «Ложная тревога! Я не продаю свой салон и не переезжаю! Наш салон красоты работает в полную силу и, кроме как интенсивного развития, у нас нет других планов», — написала модель. Как оказалось, продается салон Решетовой, открытый по франшизе ее бизнес-партнером. Сама звезда никакого отношения к этому не имеет. Ранее Решетова рассказывала, что накопления делала в рублях. И потому решила, что лишилась половины своего состояния из-за возросшего курса доллара.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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