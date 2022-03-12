Анастасия Волочкова рассказала о сексе с новым любовником

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о новых отношениях. Звезда балета рассказала об отношениях с новым избранником. Балерина не скрывает своего счастья, считая, что их с Дмитрием свела судьба. Еще недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах с бойфрендом по имени Сергей. Она снова и снова хвалила избранника, подчеркивая, насколько же они подходят друг другу. Тогда казалось, что отношения будут продолжаться долго, но все изменилось в один миг. После разрыва балерина обвинила Сергея в меркантильности. Горевать в одиночестве звезда не захотела, поэтому уже через пару недель в ее доме появился новый бойфренд. Молодой человек по имени Дмитрий теперь проводит каждую свободную минуту рядом с Волочковой.Анастасия Волочкова «Диме 25 лет. Он красивый, масштабный! Классный, настоящий, деловой, мощный. Во всех смыслах этого слова. Секс с Димой просто грандиозный», — похвасталась балерина. Избранник звезды также не устает петь ей дифирамбы. Чаще всего Дмитрий восхищается профессионализмом Волочковой. Вот только в искренность мужчины верят далеко не все. Бывшая избранница Дмитрия неоднократно рассказывала, что его отношения с Анастасией — всего лишь пиар. Более того, периодически мужчина пишет экс-пассии признания в любви, призывая ее не обижаться на происходящее. Волочкова всегда была известна своей любвеобильностью. Раньше в бойфрендах у звезды ходили сплошь олигархи и бизнесмены. Однако со временем Анастасия переключилась на мужчин попроще. В интервью она много раз признавалась, что обращает внимание на моральные качества спутника, а не на его кошелек.