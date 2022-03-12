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Анонсирована игра Ship of Fools про морские приключения «дураков»

Анонсирована игра Ship of Fools про морские приключения «дураков»


Студия Fika Productions объявила о разработке проекта Ship of Fools («Корабль дураков»), изданием которого займется студия Team17. На данный момент у игры нет точной даты релиза, ее планируют выпустить на PC и консолях в этом году.

Ship of Fools — это морское приключение с элементами «рогалика», в котором предстоит играть за существ, путешествующих по морям на корабле Stormstrider. Игроки будут перемещаться на корабле, собирать команду, решать различные задачи и сражаться с морскими чудищами.




Ниже можно посмотреть геймплей Ship of Fools в рамках дебютного трейлера.


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По материалам: newxboxone

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Анонсирована игра Ship of Fools про морские приключения «дураков»
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