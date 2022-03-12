Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года

Вадим Карасев

Март в самом разгаре. Согласно прогнозам, наступает его самая благоприятная неделя. Астрологи рассказали, что ночные светила принесут представителям каждого из Знаков Зодиака в этот период времени.

Хорошие новости заключаются в том, что эта неделя будет лишена неблагоприятных дней. В воскресенье нас и вовсе ждет весеннее равноденствие, которое является днем силы. Этот день станет кульминацией всего периода, так что старайтесь строить амбициозные планы на субботу и воскресенье, чтобы не просиживать бесцельно дома.

Овен

Эта благоприятная неделя идеально подходит для энергетических чисток и укрепления биополя. Овнам стоит воспользоваться удобным моментом для того, чтобы укрепить здоровье, поднять себе настроение. В таком случае вокруг них будет аккумулироваться положительная энергия, к ним начнут тянуться люди со светлыми мыслями и добрыми намерениями. Это поможет Овнам как в любовной сфере, так и в делах, в работе. Астрологи советуют пока не использовать на практике советы, полученные от окружающих людей. Сейчас важно думать своей головой.

Телец

Эта неделя идеально подходит для обучения чему-то новому, для обретения нового опыта. Жизнь Тельцов может измениться, но для этого придется сначала изменить к ней свое отношение. В этом Тельцам поможет мудрость шаманов. Что касается работы и бизнеса, то сейчас актуальными должны стать проекты, на которые Тельцы возлагают самые большие надежды. Это идеальное время для работы. Главное — не уделять ей все свое время. Необходимо завершить все самые важные дела до начала выходных. Всем тем, кто работает в воскресение, не стоит унывать. Можно будет развлечься после трудового дня.

Близнецы

Близнецам будет очень везти, но на их пути могут появиться неприятные люди и события. Сейчас самое время поставить на себя энергетическую защиту. Она поможет обойти стороной проблемы или пережить их с минимальным вредом для настроения. Звезды и планеты запускают программу новой жизни, поэтому в период с 14 по 20 марта Близнецам удастся изменить реальность вокруг себя. Нужно заниматься любимыми делами и общаться с близкими людьми. Это поможет настроиться на одну волну с силами Вселенной и привлечь удачу во всех начинаниях.

Рак

У Раков в эти семь дней ожидаются очень важные перемены на любовном и деловом фронте. Семь особых признаков укажут на приближение чего-то нового. Астрологи советуют ждать и верить в чудеса. Вселенная обязательно поможет Ракам в достижении своих целей. Венера в Водолее, наконец, начнет работать не против Раков, а бороться за их счастье. Люди будут более отзывчивыми по отношению к представителям данного Знака. В особой степени это касается тех Раков, которые в последние пару месяцев помогали тем, кто нуждался в их поддержке. Мироздание вернет Ракам их доброту в двойном объеме.

Лев

Львам на этой неделе удастся достичь просветления. У кого-то получится выйти на совершенно новый уровень познания мира и самих себя. Во много этому поспособствуют события этой неделе. Некоторым Львам удастся познакомиться с людьми высшей формы разума и вдохновения. Они заразят Львов верой в лучшее и дадут надежду на скорейшее преодоление препятствий. Астрологи советуют отвечать взаимностью на любые жесты добра со стороны окружения и ни в коем случае не принимать это как должное. Банального «спасибо» уже будет достаточно.

Дева

Первое, о чем стоит помнить всем Девам, — это необходимость держать рот на замке. В период с 14 по 20 марта эксперты настоятельно советуют всем людям данного Знака помнить о том, что счастье любит тишину. Не стоит кому-то рассказывать о своих достижениях, победах и планах на будущее. Это поможет обойти стороной препятствия. Если есть лишние деньги, стоит потратить их с пользой. Лишнее время также лучше ценить превыше всего. Эта неделя слишком хороша для того, чтобы тратить ее на безделье или бесполезные самокопания.

Весы

Энергетика Весов на этой неделе вырастет многократно. Их жизнь изменится к лучшему, появится желание работать, начинать что-то новое. Можно искать новые увлечения, работу, знакомиться с новыми людьми и отправляться в дальнюю дорогу, путешествия, в отпуск. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны, но Весам в период с 14 по 20 число удастся показать миру только лучшее в себе. Окружающие смогут впитать их любовь. Чтобы привлекать больше счастья в середине марта, астрологи советуют Весам как можно меньше носить простую и утилитарную одежду. Для такого яркого времени нужен яркий образ.

Скорпион

Скорпионы смогут вынести важные уроки из событий, которые будут происходить или происходили ранее. Эти люди раскроют, наконец, тайну бытия и всего, что им пришлось пережить в недавнем прошлом. Сейчас очень важно сохранять и накапливать энергию, чтобы выплеснуть ее в окружающий мир на выходных. Важно сохранять силы для самого яркого воскресенья первой половины весны. В весеннее равноденствие Солнце даст толчок новым делам, новой любви и поможет Скорпионам выйти победителями в любой из сфер жизни.

Стрелец

Отрицательных событий в этот период будет не очень много, поэтому они не смогут убить в Стрельцах любовь к жизни. Один из самых полезных жизненных навыков этой недели — умение быстро забывать все плохое и негативное. Этим людям всё ни по чем — они на вершине Олимпа и смотрят на всех сверху вниз. Это идеальное время для того, чтобы попробовать открыть заблокированные чакры. Настало время действовать. Стрельцы ничем не ограничены и ничто не в состоянии разрушить их мотивацию, энтузиазм и целеустремленность. Планеты и звезды на их стороне.

Козерог

Если у Козерогов не получится добиться поставленных задач, астрологи советуют просто избрать иную стратегию. Не нужно биться в одну и ту же дверь. Если вдруг в начале недели накроет волной негатива, избавиться от плохого настроения можно будет при помощи общения с близкими и посредством проверенных практик и советов. События второй половины недели станут прологом к чему-то очень светлому и хорошему. Астрологи советуют Козерога не плясать под чужую дудку, слушая непрошеные советы. Важно прислушиваться к интуиции.

Водолей

Марс и Венера в Водолее, поэтому людям данного Знака сейчас будет проще всего понять, как привлечь в свою жизнь все хорошее. Помимо попыток привлечения всех благ важно также избавляться от ненужных вещей, которые притягивают неприятности. Водолеям важно создать правильную атмосферу вокруг себя. Ночные светила помогут этим людям свести проблемы к минимуму вероятность появления неурядиц. Звезды и планеты будут в гармонии и накроют Водолеев своим энергетическим покровом. Все будет так, как захотят сами Водолеи.

Рыбы

Рыбам в начале недели понадобится мощная энергозащита, потому что на их жизненном пути с высокой вероятностью появятся люди, которым захочется воспользоваться их оптимизмом. Нужно избавиться от грубости и научиться не отвечать провокаторам на их попытки вывести Рыб из равновесия. Невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие — главные условия сохранения и приумножения удачи. Астрологи считают, что Рыбам нужно показывать миру исключительно благие намерения, даже если весь мир будет двигаться в противоположном направлении.