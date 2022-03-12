Игры Game Pass теперь можно запускать на Steam Deck





Steam Deck — портативная игровая консоль, которая позволяет запускать сотни игр на операционной системе SteamOS. Однако, разработчики устройства изначально обещали, что игроки смогут использовать и Windows 10, для этого им потребуются соответствующие драйвера. Теперь есть возможность установить Windows 10 на Steam Deck, взяв соответствующие драйвера из Steam.

Некоторые игроки уже опробовали установку Windows 10 на Steam Deck, и действительно на портативном устройстве можно использовать полноценный Windows. Это, в том числе, означает, что теперь игроки могут использовать Microsoft Store и запускать игры из Game Pass. В частности, ниже можно посмотреть, как игрок запускает Halo Infinite на Steam Deck.

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Отметим, что Windows 11 на Steam Deck пока не поддерживается, поскольку для новой ОС Microsoft требуется BIOS с поддержкой fTPM. Тем не менее, в будущем обещают, что поддержка будет добавлена.

Напомним, ранее Microsoft сообщила, какие игры Xbox Game Studios и Bethesda работают на Steam Deck на базовой операционной системе SteamOS. Halo Infinite на ней не работает из-за античит системы.