Иосиф Пригожин прошелся по Максу Барских

Продюсер Иосиф Пригожин высказал все что думает о певце. Муж Валерии заявил, что шокирован последними заявлениями украинского музыканта Макса Барских в отношении России, где он долгие годы кормился. «Брать у русских олигархов деньги и не платить с них налоги было не стыдно, петь на русском языке не западло. А теперь он, видите ли, забирает свои права, гонит на страну, в которой кормился и зарабатывал деньги. Ну просто негодяй!», сказал Иосиф Пригожин.Иосиф Пригожин По словам Иосифа Пригожина, Россия всегда относилась уважительно к украинским артистам. Не проявляла к ним никакой агрессии. Многие работали в России, жили и пили здесь. Сегодня же эти люди вдруг стали призывать к войне. Высказываются негативно против всех, кто говорит на русском языке, сообщает «АиФ». Напомним, что Макс Барских не так давно в соцсетях назвал Россию «дырявой страной». Кроме того, он запретил использовать его песни на российских каналах и радиостанциях.