Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иосиф Пригожин прошелся по Максу Барских

Иосиф Пригожин прошелся по Максу Барских
Продюсер Иосиф Пригожин высказал все что думает о певце. Муж Валерии заявил, что шокирован последними заявлениями украинского музыканта Макса Барских в отношении России, где он долгие годы кормился. «Брать у русских олигархов деньги и не платить с них налоги было не стыдно, петь на русском языке не западло. А теперь он, видите ли, забирает свои права, гонит на страну, в которой кормился и зарабатывал деньги. Ну просто негодяй!», сказал Иосиф Пригожин.
Иосиф Пригожин По словам Иосифа Пригожина, Россия всегда относилась уважительно к украинским артистам. Не проявляла к ним никакой агрессии. Многие работали в России, жили и пили здесь. Сегодня же эти люди вдруг стали призывать к войне. Высказываются негативно против всех, кто говорит на русском языке, сообщает «АиФ». Напомним, что Макс Барских не так давно в соцсетях назвал Россию «дырявой страной». Кроме того, он запретил использовать его песни на российских каналах и радиостанциях.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Последние дни, чтобы бесплатно опробовать Cyberpunk 2077 на Xbox
Последние дни, чтобы бесплатно опробовать Cyberpunk 2077 на Xbox
The Crew 2 получит улучшения графики и производительности
The Crew 2 получит улучшения графики и производительности
Над Максом Барских посмеялись фанаты
Над Максом Барских посмеялись фанаты
Иосиф Пригожин прошелся по Максу Барских
Иосиф Пригожин прошелся по Максу Барских
Риту Дакоту экстренно отвезли в больницу
Риту Дакоту экстренно отвезли в больницу
Семен Слепаков сбежал с родины в Израиль
Семен Слепаков сбежал с родины в Израиль
Три внутренних точки опоры, которые помогут в любой кризис
Три внутренних точки опоры, которые помогут в любой кризис
Анастасия Решетова рассказала о продаже бизнеса и своей эмиграции
Анастасия Решетова рассказала о продаже бизнеса и своей эмиграции
Жена Константина Ивлева высказалась о родах
Жена Константина Ивлева высказалась о родах
Xbox Series S теперь делают из переработанного пластика
Xbox Series S теперь делают из переработанного пластика
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Ольга Бузова объявила войну Максу Барских
Ольга Бузова объявила войну Максу Барских

Топ на сегодня

Внук Никиты Михалкова едва не погиб в ДТП
Внук Никиты Михалкова едва не погиб в ДТП
Сергей Жуков решил поддержать людей в непростой ситуации
Сергей Жуков решил поддержать людей в непростой ситуации
В Мичуринске откроется второй школьный технопарк «Кванториум»
В Мичуринске откроется второй школьный технопарк «Кванториум»
Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Генсек НАТО: за санкции против России будет расплачиваться весь мир
Генсек НАТО: за санкции против России будет расплачиваться весь мир

Еще по теме

Пригожин призывает бойкотировать «Евровидение-2017» в Украине
Иосиф Пригожин с волосами удивил поклонников
Иосиф Пригожин рассказал об избиении Авраама Руссо
Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо