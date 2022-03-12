Иосиф Пригожин высказался об европейских ценностях

Продюсер Иосиф Пригожин переживает за свою недвижимость. Шоумен заявил, что Запад долгие годы заманивал россиян, предлагая вкладывать деньги в европейские банки, покупать ценные бумаги и недвижимость. Сейчас же все это могут просто забрать. «Как такое возможно в цивилизованной европейской стране?! Где хваленые европейские ценности, демократия? Дайте возможность продать, а потом говорите: «Уходите отсюда», сказал Иосиф Пригожин.Иосиф Пригожин По словам Иосифа Пригожина, наши частные и даже государственные средства вкладывались в иностранную экономику. Сейчас же в Европе любыми способами пытаются запретить все русское, сообщает «АиФ». Напомним, что у Иосифа Пригожина есть недвижимость в Европе. Также он владеет квартирой в Дубае.