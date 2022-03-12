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Иван Охлобыстин высказался о сбежавших звездах

Иван Охлобыстин высказался о сбежавших звездах
Актер Иван Охлобыстин признался, что хочет умереть в России. Артист считает себя счастливым человеком, ведь он живет в любимой стране. Артист не осуждает коллег, которые эмигрировали, но следовать их примеру не собирается. Иван Охлобыстин всегда был влюблен в русскую культуру и в свою страну. Он неоднократно признавался в любви России, подчеркивая, что хочет жить только здесь. В свете нынешней ситуации на Украине его позиция ничуть не изменилась. Охлобыстин спокойно относится к переезду многих коллег за рубеж, но их взгляды и убеждения не разделяет. Артист уверен, что русский человек может быть счастлив только на Родине.
Иван Охлобыстин «Невозможность вернуться по тем или иным причинам на Родину явственно лишала эмигрантов энергии жизни. Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Хочу жить и умереть здесь, в России. Кто я такой, чтобы осуждать знаменитостей, которые уехали? Я просто делаю свой выбор», — подчеркнул Охлобыстин. Артист надеется, что политическая ситуация вскоре стабилизируется, а его коллеги смогут вернуться домой. «Мир поделился на своих и чужих. К сожалению... Я надеюсь, это временное условие. Но надо трезво осознавать, что происходящее — не конфликт между Россией и Украиной, мы один народ», — уверен артист News.ru.. Сейчас Охлобыстин старается заниматься любимым делом — актерством. Кумир зрителей не лезет в политику, считая, что для этого есть политологи. Ну а он будет и дальше по мере возможностей развлекать публику, которая его любит.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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