Эксперт: рынок общепита быстро растворит в себе рестораны иностранных сетей в случае их ухода

Вадим Карасев

Места ушедших иностранных сетей общественного питания в Москве будут мгновенно заняты другими компаниями. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), основатель ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

"Иностранные сети пока не говорят о полном уходе из России, в основном речь идет только о приостановке работы. Сотрудники не уволены, договора аренды не расторгнуты, торговым центрам, где находятся точки питания, пришли уведомления о техническом закрытии. Мы видим, что на сегодняшний день эти компании пытаются переждать. У них есть команда не работать, но нет команды уходить с рынка. Паника по поводу ухода иностранных сетей из России сильно преувеличена", - сказал Сергей Миронов.

Однако, как считает эксперт, даже если они уйдут с российского рынка, то ничего страшного не произойдет. "Их помещения мгновенно займут другие заведения общественного питания. Чтобы их заменить, нет необходимости, на мой взгляд, создавать отдельную сеть, это дорого и не нужно. Рынок общественного питания легко растворит эти точки в себе", - уверен Сергей Миронов.

Он также отметил, что производства, ранее обслуживавшие такие компании, быстро найдут партнеров среди других ресторанов. По словам эксперта, даже одна из самых больших иностранных сетей общепита занимает не более 0.3% общего количества точек питания в стране. Не стоит беспокоиться и о персонале - пока им платят зарплату, а если вдруг перестанут - то они всегда смогут найти работу, так как обладают очень хорошем уровнем профессиональной подготовки. "Этих людей с радостью заберут другие рестораны и фастфуды", - добавил Миронов.



