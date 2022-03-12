Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Эксперт: рынок общепита быстро растворит в себе рестораны иностранных сетей в случае их ухода

Эксперт: рынок общепита быстро растворит в себе рестораны иностранных сетей в случае их ухода

Эксперт: рынок общепита быстро растворит в себе рестораны иностранных сетей в случае их ухода

Места ушедших иностранных сетей общественного питания в Москве будут мгновенно заняты другими компаниями. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), основатель ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

"Иностранные сети пока не говорят о полном уходе из России, в основном речь идет только о приостановке работы. Сотрудники не уволены, договора аренды не расторгнуты, торговым центрам, где находятся точки питания, пришли уведомления о техническом закрытии. Мы видим, что на сегодняшний день эти компании пытаются переждать. У них есть команда не работать, но нет команды уходить с рынка. Паника по поводу ухода иностранных сетей из России сильно преувеличена", - сказал Сергей Миронов.


Однако, как считает эксперт, даже если они уйдут с российского рынка, то ничего страшного не произойдет. "Их помещения мгновенно займут другие заведения общественного питания. Чтобы их заменить, нет необходимости, на мой взгляд, создавать отдельную сеть, это дорого и не нужно. Рынок общественного питания легко растворит эти точки в себе", - уверен Сергей Миронов.

Он также отметил, что производства, ранее обслуживавшие такие компании, быстро найдут партнеров среди других ресторанов. По словам эксперта, даже одна из самых больших иностранных сетей общепита занимает не более 0.3% общего количества точек питания в стране. Не стоит беспокоиться и о персонале - пока им платят зарплату, а если вдруг перестанут - то они всегда смогут найти работу, так как обладают очень хорошем уровнем профессиональной подготовки. "Этих людей с радостью заберут другие рестораны и фастфуды", - добавил Миронов.


# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Эксперт: рынок общепита быстро растворит в себе рестораны иностранных сетей в случае их ухода
Эксперт: рынок общепита быстро растворит в себе рестораны иностранных
Многообещающий Xbox эксклюзив Perfect Dark лишился геймдиректора
Многообещающий Xbox эксклюзив Perfect Dark лишился геймдиректора
Появились первые тесты режима 60 FPS в Dying Light 2
Появились первые тесты режима 60 FPS в Dying Light 2
26 клубных фото, глядя на которые ты порадуешься, что остался дома
26 клубных фото, глядя на которые ты порадуешься, что остался дома
19 фактов, понятных тем, кто хоть раз в жизни рожал
19 фактов, понятных тем, кто хоть раз в жизни рожал
Иосиф Пригожин высказался об европейских ценностях
Иосиф Пригожин высказался об европейских ценностях
Жена Дмитрия Диброва рассказала о его самочувствии после инсульта
Жена Дмитрия Диброва рассказала о его самочувствии после инсульта
Xbox готовится провести крупное игровое шоу «в стиле E3» в июне
Xbox готовится провести крупное игровое шоу «в стиле E3» в июне
Игры Game Pass теперь можно запускать на Steam Deck
Игры Game Pass теперь можно запускать на Steam Deck
"Не подумайте, что я гей": рыжий "Иванушка" в платье чуть не победил на "Мисс Сочи"
"Не подумайте, что я гей": рыжий "Иванушка" в
Александр Васильев задумался над созданием модной одежды
Александр Васильев задумался над созданием модной одежды
Лолите Милявской удалось вывезти родных с Украины
Лолите Милявской удалось вывезти родных с Украины

Топ на сегодня

Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Анастасия Волочкова рассказала о сексе с новым любовником
Анастасия Волочкова рассказала о сексе с новым любовником
Лолита Милявская воссоединилась с мамой и дочерью
Лолита Милявская воссоединилась с мамой и дочерью

Еще по теме

Эксперт: Российский общепит сможет восстановиться через 2 года
Burger King решил поглотить McDonald's
Греф предсказал уход иностранных инвесторов из-за наказания за соблюдение санкций
Минпромторг готовит реформу системы общественного питания