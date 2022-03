Какие игры Xbox Game Studios и Bethesda работают на Steam Deck





Портативная консоль Steam Deck сейчас на слуху у многих игроков. Ее релиз только состоялся, и в данный момент игроки и специалисты активно изучают приставку. Всего на ней после релиза поддерживается более 500 игр, среди которых немало действительно крупных AAA-проектов.

Издательства Microsoft — Xbox Game Studios и Bethesda тоже поддерживают Steam Deck, предлагая игрокам свои проекты на ней. Вот полный список игр издательств Microsoft, которые работают на Steam Deck:

DeathloopPsychonauts 2Hellblade: Senua’s SacrificeThe Evil WithinFallout ShelterPreyBattletoadsMax: The Curse of BrotherhoodSea of ThievesFallout 4Forza Horizon 4Forza Horizon 5Quantum BreakState of Decay: Year One Survival Edition

Отметим, что Microsoft отдельно указывает игры, которые не работают на Steam Deck из-за античит системы:

Gears 5Halo MCCHalo InfiniteMicrosoft Flight Simulator X