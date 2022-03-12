Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года

Вадим Карасев

Любовь — высокое чувство, которое нередко выступает в роли стимула к развитию и движению вперед. Это важная составляющая счастья. Любить порой сложно и горько, но для многих необходимо. Стать удачливее в этой сфере вам помогут советы астрологов.

На этой неделе звезды советуют не терять голову: неделя будет очень насыщенной, интенсивной и динамичной. Всем Знакам Зодиака звезды сулят удачу и успех в любви. Для этого не нужно сидеть на месте. Всем, кто уже в отношениях или в браке, стоит сделать перестановку мебели, чтобы наладить энергетику дома и вывести отношения на новый уровень, а также как следует порадоваться жизни.

Овен

Овнам нужно искать любовь везде, где только можно — в интернете, на улице, на работе, в магазинах. Важно ловить на себе восторженные взгляды представителей противоположного пола. Пять эффективных ритуалов помогут найти вторую половинку быстрее. Всех Овнов, которые уже в отношениях, любовь может утомлять. Общение с партнером может оказаться выматывающим. Проблемы быстро уйдут, если решать их вместе.

Телец

Чтобы в любви дела шли удачно, Тельцам необходимо сохранять внутреннюю гармонию и выстраивать защитную стену между собой и токсичными окружающими. Крайне важно как можно реже общаться с завистливыми Знаками Зодиака, чтобы не заражаться от них негативом. Планеты и звезды внесут свои положительные корректировки в романтические планы, чем вызовут прилив сил и харизмы у Тельцов.

Близнецы

В личной жизни для Близнецов наступает спокойное время. На фоне сниженной активности планет и звезд количество ссор резко упадет. Не нужно уходить от разговора, либо уходить в глухую оборону. Астрологи рекомендуют всеми силами поддерживать контакт со второй половинкой. Всем, кто желает привлечь любовь, стоит обратить внимание на советы фэн-шуй, которые окажутся полезными в это волшебное время.

Рак

У Раков в отношениях возможны измены, так как сейчас звезды и планеты могут внушить многим людям, что им всё дозволено. Белый приворот от измен позволит сохранить равновесие в любви и наладить отношения. Планеты подарят возможность разобраться с внутренними проблемами. Это неудивительно, ведь самый главный человек для одиноких Раков сейчас — они сами. Можно смело посвящать все свое время себе любимым.

Лев

Звездные покровители Львов в очень хорошем положении, поэтому этих людей везде будут преследовать особые знаки судьбы, которые приведут их к счастью. Звезды предоставляют Львам выбор — провести эту неделю в уединении либо проявить максимальную активность в поисках. Главное — избегать ссор и выяснения отношений. Сейчас важно найти точку опоры, разобраться в собственных желаниях. Это спасет от стресса и улучшит текущие отношения.

Дева

Энергетический потенциал Дев на этой неделе будет поистине огромен. Этим людям удастся преодолеть любые преграды на пути к поиску второй половинки. Обычно Девы чрезмерно впечатлительны и эмоциональны, но с 14 по 20 число им удастся контролировать чувства. Настроение будет хорошим и стабильным, а любые переживания можно будет исцелить уединением. Эта неделя благоприятна как для погружения в себя, так и для активного флирта и романтики.

Весы

Одиноким Весам можно проявлять максимум активности в любовной сфере. Сильные обряды на исполнение желания помогут найти любовь быстрее. Всем, кто уже состоит в отношениях, предстоит серьезный разговор со второй половинкой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Важно сохранять спокойствие. Неделя насыщена событиями, но нельзя терять веру в себя, иначе Весы могут не понять, в каком направлении их несет корабль судьбы.

Скорпион

Самое ужасное чувство в любви — ревность. Оно станет единственной проблемой этой недели, поэтому важно с первых минут понедельника пользоваться эффективными заговорами, которые помогут обойти это чувство стороной. Отношения с противоположным полом могут принести одиноким Скорпионам массу приятных сюрпризов. Астрологи советуют Скорпионам быть внимательнее, чтобы не упустить свои возможности.

Стрелец

Стрельцам, возможно, придется больше работать, поэтому на любовь времени и сил может не оставаться. Тем не менее, можно воспользоваться простыми бытовыми секретами, которые помогут восстановить биополе и продолжить наслаждаться жизнью. Ночные светила откроют путь позитивным переменам и счастливым случайностям. В сфере любви может произойти что-то неожиданное. Стрельцам могут признаться в любви.

Козерог

Козерогам для повышения своей харизмы и привлекательности нужно срочно избавиться негативной энергетики, накопленной за последнее время. Сделать это можно посредством травяных настоев. После этого Козероги почувствуют прилив бодрости и сил, что поможет им стать более продуктивными в амурной сфере. Планеты начнут подбрасывать приятные сюрпризы, так что скучать точно не придется.

Водолей

Водолеям необходимо будет отпустить прошлое и принять настоящее. Если на душе тяжело из-за отсутствия второй половинки, можно попробовать завести домашнего питомца. Главное — правильно его выбрать. Астрологи предупреждают: Водолеям лучше держать себя в руках и не принимать важных решений в сфере любви. Зато приятные перспективы ожидаются в сфере денег и самореализации, так что лучше направить силы именно в это русло.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам не торопить события. Звезды на их стороне, а значит, любовь может свалиться на голову внезапно. Эти семь дней нужны для налаживания духовной связи, искреннего общения, уютных вечеров, благородных поступков. Рыбам необходимо трезво реагировать на пробуждающиеся чувства. Ночные светила также помогут распознать и исправить кармические ошибки, связанные как со сферой любви, так и с любой другой.