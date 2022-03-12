Лолита Милявская воссоединилась с мамой и дочерью

58-летняя певица Лолита Милявская сообщила, что смогла вывезти маму и дочь из Киева. В конце февраля Лолита Милявская рассказала поклонникам о сложной ситуации, в которую попали ее родные в Киеве. Мама и дочь артистки вынуждены были скрываться в бомбоубежище. К счастью, сейчас семья звезды в безопасности. Певица поделилась радостной новостью — мама и дочь, наконец-то, находятся рядом с ней. Певица опубликовала ролик, на котором она крепко обнимает и целует близких. Она также поблагодарила всех, кто помог воссоединению родственников.Лолита Милявская с дочерью и мамой «От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна», — говорила артистка, улыбаясь в камеру. Напомним, что еще несколько дней назад родным Лолиты приходилось прятаться в бомбоубежище. Звезда очень переживала за их судьбу и особенно за здоровье мамы, которая накануне всех событий на Украине перенесла микроинсульт. «Моя дочь плакала два дня и вчера сказала: «Мамочка, я не хочу умирать!». Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими и говорить ничего не имею права, потому что у меня есть единственная просьба, вернее крик — пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну», — молила она о помощи. Коллеги артистки рады, что ей удалось спасти родных. Теплые слова оставили в комментариях Анита Цой, Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Наталья Подольская и многие другие. Поклонники также осыпали звезду поздравлениями. «Слава Богу что все обошлось, что рядом родные и близкие. Пусть Господь всегда вас окружают любовью и заботой», «Лолита, очень рада за вас», «Вы вместе это такое счастье», — пишут пользователи.