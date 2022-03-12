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Лолите Милявской удалось вывезти родных с Украины

Лолите Милявской удалось вывезти родных с Украины
Певица Лолита Милявская поделилась радостной новостью. В конце февраля артистка рассказала поклонникам о сложной ситуации, в которую попали ее родные в Киеве. Мама и дочь артистки вынуждены были скрываться в бомбоубежище. К счастью, сейчас семья звезды в безопасности.
Лолита Милявская 58-летняя Лолита Милявская поделилась радостной новостью — мама и дочь наконец-то рядом с ней. Певица опубликовала ролик, на котором крепко обнимает и целует близких. Она также поблагодарила всех, кто помог воссоединению родственников. «От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна», — говорила артистка, улыбаясь в камеру.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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