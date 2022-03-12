МИД заявил о готовности России к энергетическому противостоянию с ЕС

Вадим Карасев

Россия по-прежнему остается надежным поставщиком энергоносителей, но при этом готова к жесткому противостоянию с Западом в энергетической сфере, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Дипломат привел данные Еврокомиссии, согласно которым на Россию приходится 45% импортируемого Евросоюз газа, 25% нефти и 45% угля. При этом ЕС грозит "любой ценой" отказаться от этих поставок из России, однако за это придется платить "не верхушке евробюрократии, а простым европейским налогоплательщикам", предупредил Кобринец.

Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет — у нас запас прочности больше и нервы крепче.

Представитель МИД напомнил о планах ЕС по разработке проектов, связанных с производством водорода, и по развитию альтернативных источников энергии, реализация которых потребует времени и инвестиций. По его мнению, эти планы "с сугубо экономической точки зрения не очень рациональные".

"На мировых энергорынках турбулентность, если не сказать паника. До какого уровня взлетят цены — неизвестно. Но уже сейчас понятно, что за газ, нефть и электроэнергию еэсовцам придется платить втридорога, если не больше. Это их выбор", - резюмировал дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за санкции против России "будет расплачиваться весь мир".

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