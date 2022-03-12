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Многообещающий Xbox эксклюзив Perfect Dark лишился геймдиректора

Многообещающий Xbox эксклюзив Perfect Dark лишился геймдиректора


Игра Perfect Dark от студии The Initiative является одним из самых ожидаемых эксклюзивов Xbox, про который нет практически никакой информации с момента анонса. Однако, в последнее время становится все больше известно о высокопоставленных сотрудниках, которые увольняются из The Initiative.

СМИ обратили внимание на профиль в LinkedIn Дэна Нойбургера, который в The Initiative с момента основания работал геймдиректором. На данный момент он занят поиском работы в качестве дизайнера или игрового директора, примерно месяц назад он покинул The Initiative, если судить по LinkedIn.

Дэн Нойбургер — не первый высокопоставленный сотрудник, который ушел из студии The Initiative. В феврале 2021 года студию покинут директор по дизайну Perfect Dark Дрю Мюррей.

Напомним, что студия The Initiative работает над Perfect Dark совместно с Crystal Dynamics.

httpv://www.youtube.com/watch?v=S—lFTxAVs8&t=34s

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По материалам: newxboxone

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