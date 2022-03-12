Многообещающий Xbox эксклюзив Perfect Dark лишился геймдиректора





Игра Perfect Dark от студии The Initiative является одним из самых ожидаемых эксклюзивов Xbox, про который нет практически никакой информации с момента анонса. Однако, в последнее время становится все больше известно о высокопоставленных сотрудниках, которые увольняются из The Initiative.

СМИ обратили внимание на профиль в LinkedIn Дэна Нойбургера, который в The Initiative с момента основания работал геймдиректором. На данный момент он занят поиском работы в качестве дизайнера или игрового директора, примерно месяц назад он покинул The Initiative, если судить по LinkedIn.

Дэн Нойбургер — не первый высокопоставленный сотрудник, который ушел из студии The Initiative. В феврале 2021 года студию покинут директор по дизайну Perfect Dark Дрю Мюррей.

Напомним, что студия The Initiative работает над Perfect Dark совместно с Crystal Dynamics.

httpv://www.youtube.com/watch?v=S—lFTxAVs8&t=34s