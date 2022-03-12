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Над Максом Барских посмеялись фанаты

Над Максом Барских посмеялись фанаты
Певец Макс Барских всех насмешил своим заявлением. Артист в Instagram заявил, что разрывает все свои творческие контракты в России. Теперь его музыку нельзя использовать на территории нашей страны. Между тем в комментариях посмеялись над словами украинского музыканта. Дело в том, что Россия уже давно отказалась от музыки этого исполнителя.
Макс Барских «Так вроде в России уже и так отказались от вашей музыки еще неделю назад. Целый список украинских исполнителей перестали транслировать в хит-парадах и по радио», «Деньги-то с России зарабатываешь, а с Украины нищей не гроша», «Россия уж неделю назад контракты все разорвала, а он только проснулся», «Ты в конце чуть не заплакал от обиды, что от кормушки придется свалить», — написали пользователи. Некоторые добавляют: «Да кому твоя музыка нужна в России? Боже, с каждым днем все понимаю больше, что такие, как ты, кто оскорбляет простой народ, просто тупо наживаетесь на этом всем. Вам не жалко действительно потерявших дом людей. Вам никого, кроме себя, не жалко» — написали пользователи. Напомним, что Макс Барских ранее уже не раз негативно отзывался о России. Наши исполнители ему при этом жестко отвечали.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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