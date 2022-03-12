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Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр в Game Pass

Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр в Game Pass


Подписка Game Pass уже 15 марта лишится 4 игр, среди которых есть пара действительно неплохих проектов. Остаются последние выходные, чтобы пройти следующие 4 игры из подписки, попробовать их или купить со скидками для подписчиков Game Pass:



Nier: Automata (Xbox, PC, xCloud)



Phogs! (Xbox, PC, xCloud)



Torchlight III (Xbox, PC, xCloud)



The Surge 2 (Xbox, PC, xCloud)

Из этого списка рекомендуем опробовать проект The Surge 2, который еще вполне можно успеть полностью пройти по подписке. Прохождение игры в быстром темпе занимает около 20-25 часов, и подписка является хорошим вариантом, чтобы пройти такой проект. Игра представляется крепким «середнячком» с интересной боевой системой, при этом играть в первую часть, чтобы разобраться в The Surge 2, совсем не обязательно.


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Еще одна интересная игра, которая уходит из подписки, это Phogs. Игра является одним из лучших кооперативных проектов в подписке Game Pass, для прохождения за одной консолью.


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По материалам: newxboxone

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