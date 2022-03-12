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"Не подумайте, что я гей": рыжий "Иванушка" в платье чуть не победил на "Мисс Сочи"

"Не подумайте, что я гей": рыжий "Иванушка" в платье чуть не победил на "Мисс Сочи"

51-летний Андрей Григорьев-Аполлонов откровенно рассказал, как переоделся в женщину ради участия в конкурсе "Мисс Сочи", сообщает "Экспресс газета".

В Сети был обнародован снимок, на котором можно увидеть молодого Григорьева-Апполонова с макияжем и дамском наряде на подиуме. 


Как оказалось, фото было сделано в 1988 году на конкурсе красоты "Мисс Сочи", в котором "рыжий" принимал участие вместе с будущим художником и модельером Андреем Бартеневым.

Не подумайте, что я гей и мне нравилось жеманничать. Это был прикол, который оценили все. Мы чуть не победили! Мне очень нравилось находиться в окружении красивых девчонок. Эта большая искренняя любовь продолжается и сейчас.

Вместе с Бартеневым Андрей Григорьев-Апполонов работал манекенщиком в сочинском театре мод "Мини-макси".

"Это было совершенно беззаботное озорное время. Время безудержного веселья и любви", - отметил Григорьев-Апполонов.[b][/b]

Как писал NEWSTES, ранее участник "Маски" рассказал об алкоголизме рыжего "Иванушки".

Знаменитости шоу-бизнес красота Иванушки Андрей Григорьев-Апполонов
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По материалам: uposters.ru

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