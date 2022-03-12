Никас Сафронов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

Художник Никас Сафронов прокомментировал информацию о том, что Примадонна улетела из России. Мастер кисти не сомневается, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию. Знаменитость призывает доверять певице. «Если Алла Борисовна говорит, что поехала на отдых и лечение, то ей стоить верить. За свою долгую жизнь она завоевала любовь огромной части жителей нашей планеты. На ее музыке выросло не одно поколение замечательных людей. Надо гордиться, что в России живет замечательная женщина, уникальная певица, и не надо ее уличать в непорядочности по отношению к своим поклонникам», – заявил Сафронов в беседе с kp.ru.Никас Сафронов «И мы не вправе ее осуждать за то, что она поехала лечиться. Я рад, что она в добром здравии. Всегда относился и отношусь к ней с большой теплотой и уважением. И очень рад, что у нас это взаимно. Она была, есть и будет великой российской певицей. И родина у нее всегда была одна — Россия. Отдохнет и вернется домой с новыми эмоциями и силами. Думаю, ждать возвращения Аллы осталось недолго. Это случится уже в ближайшие время», – рассказал художник.