Ольга Бузова объявила войну Максу Барских

Ведущая и певица Ольга Бузова высказалась о скандальном артисте. Макс Барских продолжает негативно отзывается о России и своих поклонниках, живущей в этой стране. В артисте разочаровались многие представители нашего шоу-бизнеса, включая Ольгу Бузову. Ольга отметила, что Макс ведет себя отвратительно по отношению к тем, кто еще недавно тепло относился к нему. «Я не понимаю что с тобой произошло, откуда такая ненависть к людям! К людям, которые подарили тебе признание, любовь, восхищение, возможность выступать на лучших площадках страны, зарабатывать и делать невероятные шоу. Нас с детства учили толерантности, и лично я всегда была убеждена, что музыка вне политики. Это то, что сейчас необходимо людям. Она должна лечить и вдохновлять, а не уничтожать, как это делаешь ты, Максим.Ольга Бузова Если Максиму так противно, что в нашей стране слушают или слушали его музыку, а меня, как артиста и человека, это унижает лично, я хочу обратиться к VK с просьбой удалить с нашей платформы все песни Максима Барских! А также других украинских артистов, которых также оскорбляют прослушивания своих треков моими соотечественниками. Давайте множить любовь и выходить из туманов. Это нам всем сейчас так необходимо», — поделилась 36-летняя телеведущая в соцсети. А буквально на днях Барских заявил, что не намерен возвращать своим слушателям деньги за билеты на концерты в России, которые уже не состоятся. Словами артиста возмущена и ведущая «ДОМа-2» Ксения Бородина, которая недавно думала пригласить Макса к себе на день рождения... «Как вы представляете себе? После всего сказанного я пойду на концерт Макса Барских?! Думаю, и концертов у него не будет особо. На родине не до выступлений, в Россию он больше не приедет, Европа его не знает особо», — резюмировала Бородина в личном блоге.