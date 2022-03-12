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Появились первые тесты режима 60 FPS в Dying Light 2

Появились первые тесты режима 60 FPS в Dying Light 2


В конце этой недели студия Techland объявила о приятном сюрпризе для игроков в Dying Light 2 с приставками Xbox Series S. Проект получил обновление под номером 1.0.2, которое добавляет на младшей приставке Xbox нового поколения режим производительности — 60 FPS.

Появились первые тесты работы режима 60 FPS на Xbox Series S. Ниже можно посмотреть видео, в котором автор проводит анализ стабильности работы проекта в режиме производительности.

Сама игра в режиме 60 FPS работает на Xbox Series S в разрешении 1600×900 пикселей. В сравнении с режимом качества, игра имеет явные ухудшения графики: качество отражений, текстур, теней. Что касается стабильности работы проекта, в боях частота кадров падает до 50-55 FPS, тогда как при передвижении по городу почти всегда держится стабильной на уровне в 60 FPS.


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По материалам: newxboxone

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