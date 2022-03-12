Показали геймплей ремейка Dead Space и назвали релизное окно





Несколько дней назад появлялись слухи от инсайдеров, что игра Dead Space может выйти в начале 2023 года. Теперь они подтверждены официально. Студия EA Motive провела трансляцию, где рассказала некоторые детали про разработку ремейка Dead Space. В частности, они обозначили релизное окно — начало 2023 года.

В рамках трансляции по ремейку Dead Space разработчики уделили большое внимание звуку игры. Они отметили, что стараются использовать звуки из оригинальной игры, но применяют современные технологии, которые дают возможность им звучать более реалистично. Кроме того, в рамках трансляции показали небольшой геймплей с ранней версии ремейка Dead Space — его можно посмотреть ниже.

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Команда разработчиков также сообщила, что собирается провести еще одну трансляцию по игре в начале мая. Эта трансляция будет сосредоточена на художественном направлении игры.