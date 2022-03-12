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Последние дни, чтобы бесплатно опробовать Cyberpunk 2077 на Xbox

Последние дни, чтобы бесплатно опробовать Cyberpunk 2077 на Xbox


Cyberpunk 2077 в феврале получил обновление до приставок нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Выход оптимизированных версий игры сопровождался большим обновлением под номером 1.5, которое заметно улучшило производительность игры, внесло некоторые важные изменения в геймплей и исправило массу ошибок.

Вместе с выходом оптимизированных версий Cyberpunk 2077, разработчики объявили о запуске пробной версии игры. Ее можно опробовать в течение ограниченного времени — остаются последние дни. После 15 марта пробная версия Cyberpunk 2077 не будет доступна для загрузки на Xbox и Playstation. Напомним, что в рамках пробной версии Cyberpunk 2077 игрокам предлагается весь доступный в игре контент, но играть можно не более 5 часов.


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Стоит отметить, что студия CD Projekt RED удалила свои игры из продажи в российской версии Microsoft Store. Но пробную версию Cyberpunk 2077 на Xbox можно бесплатно забрать через Microsoft Store в браузере из любого другого региона — например, из США (ниже дана ссылка на него).

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего.
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По материалам: newxboxone

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