Риту Дакоту экстренно отвезли в больницу

Певица Рита Дакота неожиданно почувствовала себя плохо. Артистка неожиданно почувствовала себя плохо. Состояние звезды оказалось настолько тяжелым, что ее экстренно госпитализировали. Сама артистка до последнего не хотела ложиться в больницу. Рита Дакота вместе с бойфрендом и дочерью уже несколько месяцев находится на Бали. Там звезда не только отдыхает, но еще и вовсю работает. У певицы было много планов на ближайшие дни, но от них пришлось отказаться из-за проблем со здоровьем. «Их с подругой накрыло внезапно, обе резко свалились. Свой день рождения Рита отпраздновала под капельницами. Вчера у них взяли анализы, а сегодня позвонили из больницы и сказали, что нужна экстренная госпитализация. Анализы плохие, поэтому нужно оставаться под круглосуточным присмотром. Тромбоциты критически низкие. При таких показателях очень большая вероятность того, что может оторваться тромб или произойти кровоизлияние. Рита не хотела оставаться в больнице. Боялась, что ее надолго закроют, и она не сможет видеться с дочерью», — рассказал бойфренд звезды.Рита Дакота В итоге Дакота согласилась на госпитализацию. Вот только с этим возникли проблемы из-за страховой: артистка провела несколько часов в коридоре, ожидая, когда же ей выделят палату. «Когда Риту переместили в нормальную палату, вся больница аплодировала. Сейчас ее самочувствие сильно лучше. Сегодня будут брать кровь и ставить что-то для тромбоцитов», — поделился возлюбленный артистки. Конечно, поклонники обеспокоены происходящим, ведь Рита находится в чужой стране. Однако Федор заверил, что за избранницей следят лучшие врачи, да и он сам старается находиться рядом. Пока неизвестно, что стало причиной ухудшения состояния артистки. Ее бойфренд пообещал, что обязательно расскажет об этом в социальных сетях. Дакота уже давно зимует на Бали. Артистка признавалась, что считает остров своим вторым домом. Именно здесь она чувствует себя наиболее счастливой. Однако окончательно перебираться в райское местечко звезда не намерена, ведь ее концертная деятельность связана с Россией.