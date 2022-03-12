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Семен Слепаков сбежал с родины в Израиль

Семен Слепаков сбежал с родины в Израиль
Как сообщает пресса, певец и шоумен Семен Слепаков покинул Россию. Артист перестал публиковать посты в «Инстаграме» еще в самом начале марта. Многих поклонников смутило продолжительное молчание популярного юмориста, ведь большинство знаменитостей сейчас стараются оставаться на связи со своей аудиторией и как-то говорить о тревожных событиях, происходящих в мире. Впрочем, некоторые выбирают и другой путь – уйти в тень и просто уехать из России. Судя по информации в СМИ, Семен Слепаков именно так и сделал. Как рассказали «КП» знакомые Слепакова, мужчина покинул Россию и отправился в Израиль – еще на одну звезду в стране стало меньше. Комик не сообщил знакомым, какова цель его поездки и собирается ли он вернуться обратно.
Семен Слепаков Ранее звезда Comedy Club не раз подчеркивала, что любит бывать в Израиле. Артист часто ездил на рауты, посвященные еврейским праздникам. Возможно, и сейчас Слепаков отправился в эту солнечную и гостеприимную страну по делам или просто в отпуск – напомним, что сам он комментарии не давал. Тем не менее, такие «незапланированные отпуска» звезд шоу-бизнеса все больше тревожат простых россиян. Недавно в СМИ распространилась информация об отпуске Ксении Собчак. Без объяснения причин предположительно в Израиль уехала Алла Пугачева. Затем туда же на день рождения к тете отправились Иосиф Пригожин с Валерией. Теперь стало известно, что вслед за другими звездами покинул страну и Семен Слепаков.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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