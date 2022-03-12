Сергей Безруков рассказал о радостном семейном событии

Актер и режиссер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что сегодня – день рождения его семьи с Анной Матисон. Сергей Безруков рассказал, что сегодня, 11 марта они с Анной Матисон отмечают важное событие. Актер и режиссер опубликовал в Instagram трогательный черно-белый снимок, на котором он нежно обнимает свою жену. «11 марта — день рождения нашей семьи. С самого утра сегодня принимаю ваши поздравления в сообщениях и комментариях, благодарю, что помните. Я счастлив, что в моей жизни когда-то появилась Аня. Кажется, только вчера, а уже 7 лет знакомства, 6 лет женаты, 3 детей, 5 совместных картин, 2 спектакля… И огромное количество любви, поддержки, тепла, совместных творческих планов! Уверен, все их мы ещё реализуем. В такой атмосфере, как у нас в семье, нет ничего невозможного», — трогательно обратился к супруге Сергей.Сергей Безруков и Анна Матисон Поклонники Безрукова, а также звездные коллеги поздравили пару с важной датой. Лариса Долина назвала семейную чету Безруковых-Матисон «красивой и талантливой», а Олег Газманов пожелал семье «любви и ясных дней». Сергей Безруков — счастливый многодетный отец. С режиссером Анной Матисон артист растит троих детей: Степана, Василия и Марию. Кроме того, в 2013 году в СМИ появилась информация о том, что у Сергея есть дочь Александра и сын Иван от некой петербургской актрисы Кристины Смирновой. В любом случае, звезда сериала «Бригада» отсутствием наследников не удручен. Теперь же, по словам знаменитости и его второй жены, они задумываются об усыновлении. По признанию Анны, сейчас они поглощены воспитанием и заботой о младших детях. Но когда те подрастут, звездные родители займутся решением вопроса с усыновлением, о котором думают последние несколько лет.