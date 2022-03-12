Сергей Кравцов и Никита Михалков обсудили с будущими педагогами роль исторического знания и патриотического воспитания

В Московском педагогическом государственном университете прошла встреча в формате открытого диалога студенческого и педагогического сообществ с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым и российским режиссером Никитой Михалковым, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Участники обсудили вопросы преподавания истории, актуальность патриотического воспитания и работы со школьниками и студентами, а также поговорили о политической и экономической ситуации вокруг нашей страны.

«Сегодня важно говорить об исторической правде, давать ответы на вопросы детей. Мы проводим эту работу и будем продолжать ее. В школах уже прошли уроки по истории и обществознанию, занятия, посвященные распознаванию недостоверной информации в интернете, начинается серия уроков «Герои нашего времени» о людях, которые защищают наше будущее. Сейчас мы готовимся к большому событию – к очередной годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – заявил Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России акцентировал внимание «на беспрецедентной информационной войне, которая сейчас ведётся в отношении нашей страны».

«Очень важно знать правду, знать о том, что восемь лет шла война на Донбассе, об этом сегодня рассказывают дети и женщины, которые приехали в Россию из ЛНР и ДНР. Именно поэтому мы проводим открытые уроки для школьников и студентов, мы хотим оградить их от дезинформации, которая идет из интернета и социальных сетей. Продолжим работать над развитием всей нашей системы образования и воспитания, чтобы у наших детей были все возможности раскрыть свои таланты, стать счастливыми и успешными», – сказал Сергей Кравцов.

Студенты российских педагогических вузов и колледжей, наставники и представители международного детского центра «Артек» задали актуальные вопросы и поделились своим мнением об информационном и экономическом давлении на нашу страну.

«Общество, как мощное дерево. Ветер может раскачивать ветви, уносить осенью листья, на другое лето они вновь появятся, но ему ничего не страшно, потому что у него есть мощная корневая система. А корневая система – это воспитание, образование, и незыблемая договоренность между народом и властью по каким законам им вместе жить. Вообще-то, это называется, стыдно сказать – идеология. Но существующее у нас сегодня отсутствие идеологии – это тоже идеология, только разрушительная. Именно поэтому, я абсолютно убежден, что историю своей страны нужно начинать учить с первого класса. Конечно же, это требует определенной формы, тонкости, и уж точно не стоит обзывать это уроками патриотизма. Патриотизму нельзя обучить на уроке, его нужно впитывать с молоком матери. Как говорила моя мама: воспитывать надо, пока поперек кровати лежит, лег вдоль – уже поздно», – отметил Никита Михалков.

Кроме того, был затронут вопрос о роли педагогов в современном образовательном пространстве. Министр просвещения напомнил, что советники директоров школ по воспитанию ведут важную работу, и сфера их деятельности будет постоянно расширяться. При этом в числе советников много молодых педагогов.

«Именно вам, молодым учителям, родители доверяют самое важное – своих детей. От того, насколько вы будете компетентны, зависит будущее нашей страны», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Он обратил особое внимание на важность преподавания истории в средней и в старшей школе, а также подчеркнул недопустимость искажения исторических фактов и событий.

«Любовь к Родине начинается с семьи, поэтому к этой работе должны подключаться и родители, уделять как можно больше внимания своим детям, говорить с ними. Совместная работа семьи и школы очень важна», – заявил Сергей Кравцов.

Участники встречи сделали акцент на том, что система образования сегодня аккумулирует лучшие педагогические практики, школы оснащаются современным оборудованием, сделано все для того, чтобы дети из любых регионов, из городских и сельских школ, получали одинаково высокий уровень знаний.