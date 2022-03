Сравнение WWE 2K22 на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5





На этой неделе состоялся релиз игры WWE 2K22. Поклонники реслинга ожидали проект, учитывая, что последняя часть выходила в 2020 году, а 2021 год разработчики намерено пропустили, чтобы улучшить игру. Оценки у WWE 2K22 заметно лучше, чем у прошлой части, при этом многие отмечают прогресс в графике.

Ниже можно посмотреть сравнение, в котором автор решил посмотреть, насколько отличается графика игры на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. На всех консолях игра предлагает 60 FPS, но есть различия по разрешению:

Xbox One, Xbox One S — 1044pXbox One X — 2160pXbox Series X — 2160pXbox Series S — 1440pPlaystation 4 — 1080pPlaystation 4 Pro — 1620pPlaystation 5 — 2160p

На консолях последнего поколения игра отличается также качеством текстур и теней. Плюс на новых консолях заметно быстрее время загрузки. Если на Xbox Series X | S и Playstation 5 бои запускаются в WWE 2K22 примерно за 10 секунд, на старых консолях это 20-30 секунд.

