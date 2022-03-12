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The Crew 2 получит улучшения графики и производительности

The Crew 2 получит улучшения графики и производительности


The Crew 2 от Ubisoft является одним из конкурентов Forza Horizon 5. Гоночная аркада вышла еще в 2018 году, но она продолжает активно развиваться. Разработчики представили планы по развитию The Crew 2 в 2022 году, и они включают не только новый контент.

Согласно планам разработчиков, The Crew 2 в этом году получит оптимизацию до Xbox Series X | S и Playstation 5. Заявлено, что на новых консолях проект будет работать в 60 FPS. Кроме того, будут произведены и другие графические улучшения, пока без подробностей — известно только о планах полностью переработать небо в игре, сделав его более реалистичным. Некоторые графические улучшения будут доступны и на консолях Xbox One и Playstation 4.

Еще из планов разработчиков, улучшить управляемость транспортными средствами в игре и продолжить ее насыщать новым контентом. Стартует новый сезон в игре уже 16 марта.


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По материалам: newxboxone

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