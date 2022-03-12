Три внутренних точки опоры, которые помогут в любой кризис

Вадим Карасев

В жизни часто очень неприятные ситуации случаются не по нашей вине, но это совсем не значит, что мы не можем никак повлиять на последствия. Эксперты рассказали, какие у нас есть точки опоры, помогающие оставаться счастливыми и стойкими к любой проблеме.

Старайтесь привлекать в жизнь позитивные мысли, чтобы преодолевать препятствия и с достоинством принимать все испытания судьбы. Бывают периоды, когда на одном позитиве не выехать. Тут на помощь вам придут внутренние точки опоры, без которых невозможно оставаться собой в трудных ситуациях.

Фундаментальное доверие

Первая и самая главная точка опоры — это доверие. Каждый человек просто обязан доверять Вселенной. Если что-то плохое происходит прямо сейчас, но вы не способны повлиять на ситуацию, значит ее нужно принять. Принятие происходит не в те моменты, когда мы сдаемся, а в те, когда мы начинаем доверять всему происходящему. Доверять самой Вселенной и судьбе, которая допустила сам факт того, что всё случившееся действительно имеет место прямо здесь и сейчас.

Каждый человек должен научиться доверять судьбе, которая сталкивает его с трудностями. Это доверие поможет вам понять, что ваша жизнь меняется. Проблемы затронули вас не по вашей вине, а потому, что так надо. Высший смысл всего происходящего в трудные минуты не ясен, но он становится понятен и прозрачен через месяц, год, пять лет и так далее. В этом плане вам понадобится терпение.

Любовь

Ради любимого человека все мы готовы на очень многое. Например, если вторая половинка чувствует себя плохо, мы сделаем все ради того, чтобы ей стало лучше. Если наши родители или дети больны, мы свернем горы ради них.

Любовь не только провоцирует нас на какие-то действия, но и дарит надежду. Это очень важно, ведь в трудные периоды надежда способна спасти нас от уныния. С ее помощью у нас не опускаются руки, когда мы не можем найти выход в сложной ситуации. Любовь — это одна из самых сильных точек опоры еще и потому, что от нее нам становится тепло на душе. Если в жизни все плохо, мы утешаем себя тем, что рядом с нами есть тот, кого мы любим.

У любви есть еще и третья положительная грань. В трудные минуты мы можем делать что-то хорошее для тех, кого ценим и любим. Во-первых, это повышает наше настроение и дарит оптимизм. Во-вторых, люди, которым вы приносите добро, будут приносить его вам в ответ. Переживать плохие периоды будет гораздо проще.

Осознание цикличности бытия

Знания — сила. Еще знания — это точка опоры в сложные жизненные периоды. Те люди, которые понимают и осознают тот факт, что все в мире циклично, всегда остаются на вершине и легко переживают неприятности.

Дело в том, что черные и белые полосы сменяют друг друга. Нам ничего не остается, кроме как ждать, пока черная полоса не сменится белой. Не бывает так, чтобы у одного человека все всегда было хорошо, а у другого — всегда всё плохо. Этот факт нужно принять. Вы ничего не можете изменить, ведь так устроена Вселенная. Теперь в следующий раз, когда вам будет плохо, вы сможете успокоить себя тем, что это состояние не вечно.