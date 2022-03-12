Xbox готовится провести крупное игровое шоу «в стиле E3» в июне





В этом году мероприятие E3 не пройдет в оффлайн формате, и ходят разные слухи о том, будут ли крупные игровые компании и издательства участвовать в онлайн выставке E3, когда они могут и самостоятельно организовать такие стримы. Буквально вчера один из инсайдеров сообщал, что в планах у Microsoft провести игровые мероприятия в мае и сентябре. Но у Джеффа Грабба, который является известным инсайдером по Xbox, другая информация.

В рамках подкаста Джефф Грабб заявил, что он слышал про планы на июньское мероприятие Microsoft:

Возможно, скоро я еще расскажу об этом, но сейчас мне известно про июнь, а не май. […] Ну, они могут сделать что-то в мае или сентябре, я не знаю, но я знаю, что они планируют шоу в стиле E3 в июне. Они ведут переговоры с партнерами, чтобы получить там большие игры.

Отметим, что слова Грабба подтверждает и портал VGC, ссылаясь на собственные источники.