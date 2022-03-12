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Xbox Series S теперь делают из переработанного пластика

Xbox Series S теперь делают из переработанного пластика


Компания Microsoft вводит не только программные нововведения в работу игровых приставок Xbox One и Xbox Series X | S, чтобы улучшить экологичность устройств, но и меняет процессы производства самих устройств. В своем блоге компания объявила, что теперь игровые приставки Xbox Series S сделаны более чем на четверть из переработанного пластика.

Согласно сообщению в блоге Xbox, в конце 2021 года игровая приставка Xbox Series S стала первой консолью, которая включила вторично переработанные после потребления материалы (PCR) в производство корпуса и различных внутренних компонентов. Как минимум, 28% пластика механических компонентов по весу в обновленной консоли Series S — это вторично переработанные материалы.

Также Microsoft отмечает в своем сообщении, что она внедрила улучшенную систему мониторинга мощности в некоторое количество новых консолей для расширенного анонимного сбора телеметрии в «полевых условиях». Говорится, что точная телеметрия помогает определить наилучшие возможности для внедрения будущих улучшений, которые помогут сэкономить электроэнергию, что позитивно скажется на окружающей среде.

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По материалам: newxboxone

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