Xbox теперь может загружать обновления в энергосберегающем режиме





Microsoft уделяет большое внимание экологии и вводит различные аппаратные и программные решения, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, которое неизбежно при производстве и использовании устройств компании, в том числе приставок Xbox. В своем блоге компания объявила о нововведении в программном обеспечении консолей Xbox, которое было внедрено некоторое время назад, но могло остаться незамеченным.

Теперь игровые приставки Xbox могут загружать системные и игровые обновления в режиме энергосбережения. Режим энергосбережения потребляет примерно в 20 раз меньше энергии, чем режим ожидания (Instant On), когда консоль не используется или не получает обновления. Кроме того, Microsoft теперь предлагает игрокам режим энергосбережения в качестве режима по умолчанию при первичной настройке игровых приставок Xbox, за счет чего им пользуется большее количество игроков.

Напомним, ранее появлялись сравнения Xbox Series X с Playstation 5, которые показывали, что консоль Microsoft при работе игр является более энергоэффективной.