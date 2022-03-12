Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Xbox теперь может загружать обновления в энергосберегающем режиме

Xbox теперь может загружать обновления в энергосберегающем режиме


Microsoft уделяет большое внимание экологии и вводит различные аппаратные и программные решения, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, которое неизбежно при производстве и использовании устройств компании, в том числе приставок Xbox. В своем блоге компания объявила о нововведении в программном обеспечении консолей Xbox, которое было внедрено некоторое время назад, но могло остаться незамеченным.

Теперь игровые приставки Xbox могут загружать системные и игровые обновления в режиме энергосбережения. Режим энергосбережения потребляет примерно в 20 раз меньше энергии, чем режим ожидания (Instant On), когда консоль не используется или не получает обновления. Кроме того, Microsoft теперь предлагает игрокам режим энергосбережения в качестве режима по умолчанию при первичной настройке игровых приставок Xbox, за счет чего им пользуется большее количество игроков.

Напомним, ранее появлялись сравнения Xbox Series X с Playstation 5, которые показывали, что консоль Microsoft при работе игр является более энергоэффективной.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Xbox теперь может загружать обновления в энергосберегающем режиме
Xbox теперь может загружать обновления в энергосберегающем режиме
Показали геймплей ремейка Dead Space и назвали релизное окно
Показали геймплей ремейка Dead Space и назвали релизное окно
Какие игры Xbox Game Studios и Bethesda работают на Steam Deck
Какие игры Xbox Game Studios и Bethesda работают на Steam Deck
Сергей Безруков рассказал о радостном семейном событии
Сергей Безруков рассказал о радостном семейном событии
Анастасия Волочкова рассказала о сексе с новым любовником
Анастасия Волочкова рассказала о сексе с новым любовником
Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в феврале в США
Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в феврале в США
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте
Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте
Макс Барских отказался прийти на день рождения Ксении Бородиной
Макс Барских отказался прийти на день рождения Ксении Бородиной

Топ на сегодня

Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое тестирование
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое
Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа
Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа
Сати Казанова рассказала о своих навыках
Сати Казанова рассказала о своих навыках
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал об экономическом будущем России
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал об экономическом будущем
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года

Еще по теме

Официально: Microsoft больше не производит Xbox One
Shadow Man Remastered вышла на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Новые функции в приложении Xbox на смартфонах
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S