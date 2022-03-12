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Жена Дмитрия Диброва рассказала о его самочувствии после инсульта

Жена Дмитрия Диброва рассказала о его самочувствии после инсульта
Супруга ведущего Дмитрия Диброва, Полина высказалась о самочувствии своего мужа. Недавно Дибровы отдохнули на Мальдивах, чем вызвали немало неприятных слухов. Злые языки поговаривали, якобы супруги с сыновьями решили навсегда покинуть Россию. Полина Диброва возмутилась слухами и заверила свою аудиторию, что не собирается никуда переезжать. Также она сообщила о состоянии мужа, перенесшего в свое время инсульт, заверив — с ним все хорошо.
Дмитрий Дибров с женой «Все бы ничего, но уже близкие люди забеспокоились… Поэтому хочу разъяснить ситуацию. Во-первых, улетели мы на Мальдивы не в эмиграцию. Хотя это очень смешно, но мне не смешно. Поездка была запланирована осенью. Жить на Мальдивах постоянно? Как это себе можно представить? Детям учиться надо, родителям — работать. Во-вторых, у Дмитрия все прекрасно с координацией и мозгом в целом. Мне думается, что это очень заметно на последних фото в моем Instagram. Поэтому: наш дом — наша крепость, мы передвигаемся по нему без проблем, слава Богу. В-третьих , экстренный отъезд связан только с работой компании «Аэрофлот» и нашими планами на ближайшую весну. Не читайте фигню в Интернете, прошу вас, и без того тошно от новостей. Вечером сниму координацию мужа в сторис для вас», — поделилась 32-летняя супруга телеведущего в личном блоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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