Жена Константина Ивлева высказалась о родах

Супруга шеф-повара Константина Ивлева, Валерия не пустит мужа на роды. Многие звездные мамы в последние годы все чаще предпочитают поддержку мужа в самый ответственный момент. Партнерские роды, по их мнению, сближают и обновляют отношения. Но беременная жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия убеждена, что мужу лучше не присутствовать при появлении ребенка на свет.Константин Ивлев с женой Отвечая на вопрос об этом, жена Ивлева высказалась: «Муж не будет присутствовать на родах, мы считаем, что ему там делать абсолютно нечего, — ответила жена повара и добавила: — Для меня вот странно и непонятно, зачем вы их туда зовете?» Для Куденковой это будет первый ребенок, на свет он должен появиться в самое ближайшее время. Будет дочка, и для телешефа она станет третьим ребенком. От первого брака у него есть двое детей.