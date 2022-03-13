18 фоток животных, при виде которых понятно, что быть родителем непросто

Своя ноша не тяжела, и все же...

1. "Как же я устал ..."

2. "Мечтаю о том, чтобы они поскорее выросли..."

3. "Уххх, еле усыпила..."

4. "Мелочь пузатая..."

5. "Умру, но никому их не отдам!"

6. "Что же делать с таким количеством детей?!"

7. "Где же те дни, когда я был молод и холост?!"

8. "Мой малыш просто не мог написать на ковер! Вы его с кем-то перепутали!"

9. "Умоталась!"

10. "Кажется, я забыла выключить плиту!"

11. "Нигде от вас не спрячешься, спиногрызы!"

12. "Вот так и спим..."

13. "Я ваша навеки!"

14. "Не успел зайти в дом, как они уже облепили меня!"

15. "Кто сделал лужу в неположенном месте? Признавайтесь!"

16. "Если я хоть немного шевельнусь, они проснутся... Пусть уж лучше спят, хоть так тихо."

17. "Быть мамой непросто!"

18. "Какой же ты маленький и беззащитный!"