18 фоток животных, при виде которых понятно, что быть родителем непросто
Сегодня, 15:05
Своя ноша не тяжела, и все же...
1. "Как же я устал ..."
2. "Мечтаю о том, чтобы они поскорее выросли..."
3. "Уххх, еле усыпила..."
4. "Мелочь пузатая..."
5. "Умру, но никому их не отдам!"
6. "Что же делать с таким количеством детей?!"
7. "Где же те дни, когда я был молод и холост?!"
8. "Мой малыш просто не мог написать на ковер! Вы его с кем-то перепутали!"
9. "Умоталась!"
10. "Кажется, я забыла выключить плиту!"
11. "Нигде от вас не спрячешься, спиногрызы!"
12. "Вот так и спим..."
13. "Я ваша навеки!"
14. "Не успел зайти в дом, как они уже облепили меня!"
15. "Кто сделал лужу в неположенном месте? Признавайтесь!"
16. "Если я хоть немного шевельнусь, они проснутся... Пусть уж лучше спят, хоть так тихо."
17. "Быть мамой непросто!"
18. "Какой же ты маленький и беззащитный!"
По материалам: Юмор