9-летний Саша Плющенко не потерял ни одного рекламного контракта

Продюсер Яна Рудковская уверяет, что ее Гном Гномыча не бросил ни один спонсор. Девятилетний спортсмен Александр Плющенко, он же Гном Гномыч, — сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко — сохранил рекламные контракты, хотя бренды временно перестали сотрудничать со многими известными людьми. Об этом сообщила его мама. Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которого родители ласково называют Гном Гномыч, активно обсуждают в социальных сетях. Подписчики решили, что мальчику теперь будет труднее зарабатывать деньги, ведь бренды временно приостановили сотрудничество со многими знаменитостями. Его мама в своем Telegram-канале ответила, что от ее сына не ушел ни один спонсор.Саша и Арсений Плющенко «У Гном Гномыча не ушёл ни один спонсор ! Компании: Rocs, Bork, Кенгуру, Enhel, Vit House, Naomi, Prostor и другие имеют русские корни. Все спонсоры остались,так что наш малой прокормит и мамку и папку. В запланированный отпуск на весенние каникулы на Мальдивы Гном Гномыч не собирается ! На подмосковной базе, с родителями работает и тренируется ради светлого будущего российского спорта !», сообщила Яна Рудковская. Напомним, что пользователи социальных сетей часто обвиняют Яну Рудковскую в том, что она зарабатывает на сыне, однако сам мальчик не против принимать участие в съемке различных роликов. Гном Гномыч неоднократно заявлял, что хочет стать знаменитым фигуристом, как и его отец, и уверенно идет к цели.