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Американец пошел на романтическое свидание и получил нож в шею в отместку за убийство генерала Сулеймани

Американец пошел на романтическое свидание и получил нож в шею в отместку за убийство генерала Сулеймани

В амеркианском штате Невада женщина напала на партнера на романтическом свидании, пытаясь отомстить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Пострадавший выжил, а террористке грозит тюремный срок.

В полиции рассказали, что 21-летняя Ника Никубин воспользовалась одним из сайтов знакомств и договорилась о встрече в отеле. Во время романтического вечера она закрыла глаза мужчины повязкой, выключила свет и воткнула ему нож в шею. Догадавшись, что свидание идет не по плану, он выбежал в коридор и позвонил по номеру 911, сама преступница тоже сообщила сотрудникам отеля о том, что напала на человека, и затем сдалась полицейским.


Впоследствии девушка объяснила мотивацию своего поступка: она хотела мести за ликвидацию иранского генерала в 2020 году, а нужное настроение ей придала песня под названием Grave Digger. Теперь ее обвиняют в грабеже и покушении на убийство.

Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле его кортежа 3 января. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран выпустил несколько десятков ракет по американским объектам в Ираке, однако в Вашингтоне заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе для инфраструктуры.

США Иран терроризм Касем Сулеймани покушение на убийство
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По материалам: uposters.ru

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